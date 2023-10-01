Завтра в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства

23-я Республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства пройдет в Баку со 2 по 22 октября при совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

23-я Республиканская ярмарка продукции пчеловодства пройдет в Баку со 2 по 22 октября при совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

Как сообщает Report , ярмарка будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (возле станции метро "Гянджлик").

Работа по подготовке к ярмарке уже завершена, процесс транспортировки меда и другой продукции пчеловодства, подошел к концу.

Напомним, что регистрация на ярмарку онлайн bal.kendden.az проводился с 08:00 28 августа по 20:00 1 сентября. На ярмарке пчеловодам было выделено соответствующее количество мест в пропорциональном порядке в соответствии с количеством пчеловодов. В этом году в ярмарке примут участие 250 первых зарегистрированных пчеловодов.