Завтра в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства

23-я Республиканская ярмарка продукции пчеловодства пройдет в Баку со 2 по 22 октября при совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.
Как сообщает
Работа по подготовке к ярмарке уже завершена, процесс транспортировки меда и другой продукции пчеловодства, подошел к концу.
Напомним, что регистрация на ярмарку онлайн bal.kendden.az проводился с 08:00 28 августа по 20:00 1 сентября. На ярмарке пчеловодам было выделено соответствующее количество мест в пропорциональном порядке в соответствии с количеством пчеловодов. В этом году в ярмарке примут участие 250 первых зарегистрированных пчеловодов.