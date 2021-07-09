Застраховав хозяйство, фермер получит выплату при страховом случае - ИНТЕРВЬЮ

На прошлой неделе в Азербайджане была произведена первая страховая выплата по аграрному страхованию. Застрахованный крупный рогатый скот был вынужденно забит из-за болезни на животноводческой ферме в селе Учтепе Гейгельского района. Владелец фермы получил

На прошлой неделе в Азербайджане была произведена первая страховая выплата по аграрному страхованию. Застрахованный крупный рогатый скот был вынужденно забит из-за болезни на животноводческой ферме в селе Учтепе Гейгельского района. Владелец фермы получил страховую выплату в размере более 3 000 манатов.

Председатель правления Фонда Аграрного Страхования (ФАС) Фуад Садыгов ответил на вопросы о первом страховом случае аграрного страхования, а также об условиях страхования посевных полей и животных, о ценах и ожидаемых нововведениях в этой сфере.

- Не могли бы вы рассказать о деталях первой выплаты по агрострахованию? Что произошло на ферме и как производилась оплата?

- Прежде всего, хочу отметить, что фермер из Гейгельского района обратился к нам по собственному желанию и застраховал свою ферму состояющую из 70 голов крупного рогатого скота. Страховой договор был заключен сроком на 3 года, и государство выплатило 50 процентов от стоимости страховки. Мы дали нашему фермеру возможность выплатить оставшиеся 50 процентов в рассрочку в течение следующих двух лет. Страховой случай произошел несколько дней назад и об этом сообщили в фонд. По правилам, на ферму немедленно отправили независимого эксперта. Он осмотрел животное, и пришел к выводу, что к сожалению, оно не выздоровеет и было решено отправить животное на убой. Тогда было определено, что годное для употребления мясо оценивается в 2 000 манатов, соответственно при забое фермер фактически получил бы 2 000 манатов. Поскольку цена животного составляет 5 000 манатов, оставшиеся 3 000 манатов мы выплатили в качестве компенсации нашему фермеру. Так, если за страхование одного животного было оплачено 150-200 манатов в качестве страховой премии, то при страховом случае наш фермер получил в качестве компенсации более 5 000 манатов.

- Какие животные страхуются по аграрному страхованию и как рассчитывается стоимость страховки?

- В целом теперь по агрострахованию можно застраховать 14 видов сельскохозяйственных культур, а также дойных коров. Кстати, в ближайшие месяцы этот список расширится, как по культурам, так и по животным.

Что касается страховых тарифов и страховых взносов, Фонд аграрного страхования постоянно информирует общественность об этом. Тарифы на страхование животных варьируются от 6,1% до 9,5%. Государство оплачивает половину страхового взноса. В этом случае, например, страховой взнос за неплеменное животное на сумму 1 000 манатов составляет 60 манатов. Половину этой суммы, то есть 30 манатов, оплачивается со стороны государства, а остальные 30 манатов оплачивает сам фермер. Что происходит, когда возникает страховой случай? Фермер немедленно должен проинформировать об этом фонд. Мы отправляем независимых экспертов, они оценивают страховой случай, определяют причину, ущерб и официально сообщают об этом нам. После этого фонд обрабатывает и оформляет все документы и производит страховые выплаты в течение семи рабочих дней. То есть любой фермер может застраховать свои поля и животных и получить компенсацию при страховом случаи. При условии, что эта территория и животные зарегистрированы в электронной системе.

- Сколько стоит страхование посевов и пашни?

- Напомню, что с помощью агрострахования можно застраховать основные культуры - пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, картофель, хлопок, виноград, сахарную свеклу, чай, табак, фундук, апельсины, мандарины и лимоны. Что касается страховых тарифов, то страховой взнос за гектар пшеницы или ячменя в стране составляет 17-18 манатов. Допустим, фермер получает урожай в 1 000 манатов с гектара. Чтобы застраховать продукт на 1 000 манатов, фермер оплатит страховой взнос в размере 17 манатов.

- Страховые взносы отличаются в зависимости от региона?

- Да, я назову средние цифры. В некоторых регионах страховые взносы еще ниже. Например, страховая премия за один гектар составляет 16 манатов, из которых 8 манатов оплачивает государство, а остальные 8 манатов оплачивает сам фермер. При возникновении страхового случая, мы возместим фермеру причиненный ущерб. Например, если фермер получил бы с поля урожай на сумму в размере 1 000 манатов, но в результате инцидента был потерян урожай на сумму в размере 800 манатов, и фермер получил только 200 манатов, мы заплатим фермеру 800 манатов в качестве компенсации.

- В последнее время в разных уголках Азербайджана на открытых территориях происходят пожары, горят зерновые поля. Есть ли среди этих участков застрахованные и будет ли возмещен ущерб?

- Отмечу, что наши застрахованные фермеры уже обращаются к нам по поводу пожаров. Фермеры, выращивающие пшеницу и ячмень, обращаются к нам из-за возникновения небольших пожаров. Эти пожары были оценены нашими экспертами, и в ближайшее время будут произведены выплаты этим хозяйствам. Наши страховые случаи связаны не только с пожаром. Несколько дней назад в Исмаиллы был дождь с градом, в Евлахе и Аране – были проливные дожди и наводнения. Эти события также были оценены нашими экспертами, и на основе этого будут производиться выплаты застрахованным фермерам.

- Вы упомянули, что список застрахованных животных и растений будет расширен. Что будет добавлено?

- Да, фонд предоставил правительству предложения по расширению перечня объектов агрострахования, то есть растений, которые нужно страховать. Согласно этим предложениям, ожидается, что количество в списке достигнет 45. В первую очередь это люцерна, соя, лук, почти все фрукты, бахчевые культуры и другие. Список застрахованных животных также будет расширен. Помимо дойных коров, можно будет застраховать мясные породы крупного и мелкого рогатого скота - овец и коз, а также пчеловодческие хозяйства. То есть, механизм агрострахования из года в год будет расширяться, и объем услуг будет расти.

- Каков интерес фермеров к агрострахованию, склонны ли предприниматели страховать свои хозяйства?

- Да, в этой сфере наблюдается беспрецедентная активность. Хотя количество договоров страхования и сумма страховых премий, собранных в предыдущие годы, были небольшими, за первые три месяца этого года мы уже застраховали около 12 000 гектаров пахотных земель (в основном пшеничные, ячменные, виноградные и хлопковые фермы). Кроме того, застраховано более 2000 голов крупного рогатого скота. Пока по страховым премиям собрано около 2 миллионов манат. Страховые премии, собранные с начала года, составили 1,7 миллиона манат. Из них 1,2 миллиона манатов пришлись на страхование животных, а около 500 тысяч манатов - на страхование пашни. Это хороший показатель, и мы ожидаем, что к концу года он увеличится в 3-4 раза. Напомню, что агрострахование не обязательное, а добровольное. Те, кто страхуют свои фермы, защищают свои доходы, как мы видим на примере вышеупомянутого хозяйства.

- Как обстоят дела с подготовкой независимых экспертов по агрострахованию для системы аграрного страхования и кто может быть независимым экспертом?

- Оценка рисков аграрного страхования и первичная оценка страхового случая проводится независимыми экспертами. Агрономы, ветеринары, зоотехники и другие специалисты в этой области, работающие в стране, могут быть независимыми экспертами. С этой целью Государственный Экзаменационный Центр организовывает экзамены, успешно сдавшие экзамены проходят обучение в ФАС и им выдают сертификат Азербайджанского Центрального Банка. После этого эти люди могут сотрудничать с нами.

- Сколько независимых экспертов подготовлено на данный момент?

- Кандидатов было около 100. 14 представителей успешно сдали экзамены и получили сертификат независимого эксперта. Само по себе это небольшое достижение, хотя для начала это хороший результат. То есть 14 независимых экспертов недостаточно для обеспечения потребностей агрострахования в стране. Уже проводятся новые экзамены, и мы думаем, что до конца года сможем увеличить это количество до 50. Профессия независимого эксперта весьма прибыльна. То есть в течение месяца в результате оценки страховых случаев, договора страхования и выдачи заключения, они могут получить в среднем 800-900 манатов. Ведь эти люди могут заниматься этой деятельностью, работая в государственном или частном секторе, сохраняя при этом свою основную работу.

- Некоторое время назад стало ясно, что другие страны заинтересованы в модели агрострахования, применяемой в Азербайджане, и хотят извлечь выгоду из этого опыта. О каких странах мы говорим?

- Действительно, уже применяемая в нашей стране аграрно-страховая модель вызывает интерес и в других соседних странах. Таким образом, в Казахстане и Узбекистане уже есть призывы изучить эти модели. Как известно, эта система в Азербайджане основана на турецкой модели TARSIM и при поддержке этой организации. Это одна из самых популярных и успешных моделей в мире, в основе которой лежат принципы государственно-частного партнерства. Благодаря ее успешному опыту, к ней проявляют интерес и другие страны.