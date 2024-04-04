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Вспышка птичьего гриппа в Техасе вызвала в США рост цен на яйца

Вспышка птичьего гриппа в Техасе вызвала в США рост цен на яйца В США отмечен рост цен на яйца после того, как крупнейший в стране производитель свежих яиц, компания Cal-Maine Foods, приостановила работу на одном из своих ведущих предприятий в Техасе из-за вспышки птичьего гриппа.
АПК
4 апреля 2024 г. 15:32
Вспышка птичьего гриппа в Техасе вызвала в США рост цен на яйца

В США отмечен рост цен на яйца после того, как крупнейший в стране производитель свежих яиц, компания Cal-Maine Foods, приостановила работу на одном из своих ведущих предприятий в Техасе из-за вспышки птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", компании пришлось забить 1,6 млн кур и 337 тыс. цыплят после того, как у части из них был обнаружен "высокопатогенный вариант птичьего гриппа". Доля продукции Cal-Maine Foods на рынке США составляет около 20%.

По данным американских СМИ, вспышка птичьего гриппа в Техасе подстегнула рост цен на яйца, которые в последнее время начали снижаться. В январе 2023 года на фоне общей инфляции цены достигли пика - 4,8 доллара за дюжину яиц категории А. К осени прошлого года цены опустились до 2 доллара. Сейчас же цены снова выросли - до 3 долларов - максимум с апреля прошлого года.

Нервозность на рынке также вызывают другие, хотя и менее значительные, вспышки птичьего гриппа. В марте три случая были зафиксированы на небольших фермах в Канзасе, Техасе и Миннесоте.

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Версия на английском языке Cal-Maine Foods, largest producer of eggs in US, finds bird flu in chickens at Texas plant

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