СМИ: 1,8 тыс. сирийских мигрантов вывезут с греческого острова Кос

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Судно с примерно 1,8 тыс. сирийских мигрантов отплывет от берегов греческого острова Кос, где в последнее время сложилась напряженная обстановка в связи с притоком беженцев. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство DPA.

Судно Eleftherios Venizelos во вторник вечером отправится в греческий порт Пирей, по пути сделав остановку у берегов острова Лерос, где на борт взойдут еще около тысячи мигрантов.

По информации греческого радио, после этого судно вернется к берегам острова Кос, чтобы забрать оставшихся беженцев. Власти Греции пока официально не подтвердили эту информацию.

Мигранты, которые в последние дни активно прибывают на Кос, направляются в Грецию из соседней Турции.