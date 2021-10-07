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Расширены полномочия министра сельского хозяйства Азербайджана

Расширены полномочия министра сельского хозяйства Азербайджана Согласно изменениям, внесенным сегодня президентом Ильхамом Алиевым в "Положение о Министерстве сельского хозяйства Азербайджана", расширены полномочия министра сельского хозяйства.
АПК
7 октября 2021 г. 14:42
Расширены полномочия министра сельского хозяйства Азербайджана

Согласно изменениям, внесенным сегодня президентом Ильхамом Алиевым в "Положение о Министерстве сельского хозяйства Азербайджана", расширены полномочия министра сельского хозяйства.

Как сообщает Report, министр получил полномочия назначать и освобождать от должности, наряду с руководителями подведомственных учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также назначать и освобождать от должности других сотрудников (только руководителей юридических лиц, не входящих в структуру подведомственных учреждений).

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Версия на английском языке Powers of Minister of Agriculture enhanced
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