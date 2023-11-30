Министерство сельского хозяйства за 9 месяцев выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов

В январе-сентябре текущего года Министерство сельского хозяйства выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов на приобретение 5 473 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В январе-сентябре текущего года Министерство сельского хозяйства выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов на приобретение 5 473 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на проходящем в Баку мероприятии на тему "Поддержка фермеров и сотрудничество государственно-частного сектора".

Министр отметил, что за отчетный период 1 401 предпринимателю были предоставлены льготные кредиты на сумму 16,8 млн манатов, 398 544 сельхозпроизводителям были выплачены субсидии в размере 272,5 млн манатов.

По словам Мамедова, основной целью является развитие национальных агропродовольственных систем, защита окружающей среды, продовольственная безопасность, развитие торговли и создание устойчивого сельского хозяйства.