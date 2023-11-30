О нас

Министерство сельского хозяйства за 9 месяцев выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов

Министерство сельского хозяйства за 9 месяцев выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов В январе-сентябре текущего года Министерство сельского хозяйства выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов на приобретение 5 473 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
АПК
30 ноября 2023 г. 12:34
Министерство сельского хозяйства за 9 месяцев выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов

В январе-сентябре текущего года Министерство сельского хозяйства выделило кредиты на сумму 43,9 млн манатов на приобретение 5 473 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на проходящем в Баку мероприятии на тему "Поддержка фермеров и сотрудничество государственно-частного сектора".

Министр отметил, что за отчетный период 1 401 предпринимателю были предоставлены льготные кредиты на сумму 16,8 млн манатов, 398 544 сельхозпроизводителям были выплачены субсидии в размере 272,5 млн манатов.

По словам Мамедова, основной целью является развитие национальных агропродовольственных систем, защита окружающей среды, продовольственная безопасность, развитие торговли и создание устойчивого сельского хозяйства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kredit və güzəştlərlə bağlı 9 aylıq göstəriciləri açıqlayıb

Другие новости из категории

Азербайджан обсудил с Саудовской Аравией трансфер технологий в аграрной сфере
ФотоАзербайджан обсудил с Саудовской Аравией трансфер технологий в аграрной сфере
29 ноября 2023 г. 17:25
Состоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии
ФотоСостоится заседание азербайджано-молдавской межправкомиссии
29 ноября 2023 г. 17:03
ASF: По итогам 2023 года сумма выплат по аграрному страхованию в Азербайджане составит 6 млн манатов
ASF: По итогам 2023 года сумма выплат по аграрному страхованию в Азербайджане составит 6 млн манатов
28 ноября 2023 г. 19:35
В Шамахе завершился II Фестиваль винограда и вина
ФотоВ Шамахе завершился II Фестиваль винограда и вина
26 ноября 2023 г. 19:10
Впервые произведено вино из сорта Хындогны, собранного в Ходжавенде
ФотоВпервые произведено вино из сорта "Хындогны", собранного в Ходжавенде
25 ноября 2023 г. 14:30
В Шамахе проходит II Фестиваль винограда и вина
ФотоВ Шамахе проходит II Фестиваль винограда и вина
25 ноября 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки лука в Саудовскую Аравию
Азербайджан начал поставки лука в Саудовскую Аравию
24 ноября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспортировать капусту в еще одну страну
Азербайджан начал экспортировать капусту в еще одну страну
23 ноября 2023 г. 16:43
Правительство России запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря
Правительство России запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря
23 ноября 2023 г. 11:46
Грузия увеличила закупки овощей из Азербайджана на 14%
Грузия увеличила закупки овощей из Азербайджана на 14%
20 ноября 2023 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi