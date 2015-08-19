Эксперты предрекли мировой дефицит сахара в 2015-2016 сельхозгоду

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Эксперты Международной организации по сахару (ISO) и других организаций и аналитических компаний ожидают дефицита сахара в мировых масштабах в 2015-2016 сельхозгоду, который начнется 1 сентября. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дефицит сахара будет наблюдаться впервые за пять лет.

"Думаю, на рынке есть общий консенсус - в следующем сельхозгоду мы вернемся к дефициту", - заявил исполнительный директор ISO Хосе Ориве.

Количественные прогнозы дефицита, озвученные в ходе международной конференции по сахару на Бали (Индонезия), существенно расходятся. Так, ISO прогнозирует недостачу в следующем сельхозгоду в 2,5 млн. тонн против излишка той же величины в текущем сельхозгоду.

Между тем аналитик Group Sopex Джон Стэнсфилд говорил на конференции о недостаточности предложения в размере 4,5 млн. тонн из-за сокращения производства сахара в странах Евросоюза на 4 млн тонн. до минимума за пять лет.

В дальнейшем ISO ожидает увеличения дефицита сахара в мире до 6,2 млн. тонн в 2016-2017 сельхозгоду.

На этом фоне ISO призывает правительства вмешаться и поддержать производителей сахара - как фермерские хозяйства и плантации сахарного тростника и свеклы, так и заводы.