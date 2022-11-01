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Чавушоглу и Лавров обсудили "зерновой коридор"

Чавушоглу и Лавров обсудили "зерновой коридор" Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора".
АПК
1 ноября 2022 г. 16:08
Чавушоглу и Лавров обсудили зерновой коридор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Также состоялся обмен мнениями относительно последних событий на Южном Кавказе.

В ходе беседы министры затронули подготовку к заседанию в рамках платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

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Версия на английском языке Cavusoglu, Lavrov discuss 'grain corridor'

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