Чавушоглу и Лавров обсудили "зерновой коридор"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Также состоялся обмен мнениями относительно последних событий на Южном Кавказе.

В ходе беседы министры затронули подготовку к заседанию в рамках платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" с участием Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.