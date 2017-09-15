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    Азербайджан начал закупать соль у Казахстана

    В страну поступила первая партия аральской соли

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджан ввезена первая партия аральской соли. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-президент АО "Аралтуз" по реализации и маркетингу Евгений Король, представляющий компанию на 26-й международной специализированной выставке WorldFood Moscow.

    "Предприятие завоевало 13% российского рынка соли. Мы поставляем продукцию и в Кыргызстан, недавно отправили первый вагон соли в Азербайджан. В будущем планируем наладить экспорт в Китай и страны Восточной Европы", - добавил Е. Король.

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