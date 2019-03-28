Азербайджан начал экспорт сушеной хурмы в Европу

В 2018 году в Азербайджане произведено около 200 тысяч тонн хурмы.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

Юсифов отметил, что в 2018 году было экспортировано 150 тысяч тонн продукции, а в 2019 году было осуществлено около 50 тысяч тонн. Из них более 4 тыс. тонн пришлось на март.

"Рынками сбыта в основном являются Россия, Украина, Молдова, Казахстан, ОАЭ", - сказал Юсифов.

Он также добавил, что Азербайджан уже экспортирует сушеные финики в такие европейские страны, как Нидерланды, Германия, а также в Россию, Украину и пр.

По словам Юсифова, с сентября прошлого года по март этого года объемы экспорта в стоимостном выражении достигли 150 млн долларов.

Хурма в Азербайджане выращивается в основном в Гейчае, Балакяне, Агджабеди и Гяндже. В Балакяне и Гейчае созданы новые предприятия по производству полусушеной и сушеной хурмы.