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Азербайджан и Россия ускоряют поставки плодоовощной продукции через пункт "Яраг-Казмаляр"

Азербайджан и Россия ускоряют поставки плодоовощной продукции через пункт "Яраг-Казмаляр" Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана выработали меры по ускорению прохождения плодоовощной продукции через российско-азербайджанскую границу (МАПП «Яраг-Казма
АПК
2 декабря 2021 г. 13:46
Азербайджан и Россия ускоряют поставки плодоовощной продукции через пункт Яраг-Казмаляр

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана выработали меры по ускорению прохождения плодоовощной продукции через российско-азербайджанскую границу (МАПП «Яраг-Казмаляр»).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, договоренность достигнута в ходе переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Антоном Кармазиным и зампредом Агентства пищевой безопасности Азербайджана Рашадом Мафусовым. Обсуждение было посвящено вопросам прохождения азербайджанской плодоовощной продукции через МАПП «Яраг-Казмаляр» на участке российско-азербайджанской государственной границы. В переговорах приняли участие представители таможенных органов двух стран, а также сотрудники Пограничной службы ФСБ России, Министерства сельского хозяйства Дагестана, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций.

"Компетентные органы двух стран договорились о необходимой среднесуточной норме прохождения автотранспортных средств через пункт пропуска с учётом его реконструкции. Стороны пришли к соглашению о едином подходе по оформлению Агентством фитосанитарных сертификатов и проведением документарной проверки этих документов ФТС России", - говорится в сообщении.

Азербайджанская делегация выразила заинтересованность в ускорении проведения карантинного фитосанитарного контроля в отношении подкарантинных грузов на складе временного хранения ООО Южный таможенный терминал «ВИАДУК».

Российская сторона напомнила о возможности поставок плодоовощной продукции железнодорожным транспортом и отметила, что пропускная способность такого перемещения товаров значительно выше, чем при ввозе их автомобильным транспортом.

Антон Кармазин также предложил азербайджанской стороне при проведении интеграции информационных систем фитосанитарных служб двух стран перейти на стандарты штрихового кодирования GS1 при маркировке упаковки с плодоовощной продукцией. При таком кодировании на упаковку наносится штрих-код, при считывании которого можно получить основную информацию о грузе, в частности, о его производителе, дате выработки и ряд других сведений. Сейчас при взаимных поставках подкарантинных товаров из двух стран такая система кодирования не используется, на грузы наносится только этикетка, содержащая основные данные о них.

Рашад Мафусов отметил, что Агентство пищевой безопасности рассмотрит озвученные предложения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyaya Azərbaycandan meyvə-tərəvəz tədarükü "Yaraq-Kazmalyar" məntəqəsi ilə sürətləndiriləcək

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