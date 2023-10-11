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Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%

Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3% В январе-сентябре 2023 года стоимость произведенной в Азербайджане сельскохозяйственной продукции достигло 9 млрд 996 млн манатов.
АПК
11 октября 2023 г. 17:41
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%

В январе-сентябре 2023 года стоимость произведенной в Азербайджане сельскохозяйственной продукции достигло 9 млрд 996 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственной комитет статистики, это на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За последний год стоимость продукции растениеводства выросла на 2,5% и составила 5 млрд 457 млн манатов, а стоимость продукции животноводства - на 3,5% и составила 4 млрд 539 млн манатов.

По состоянию на 1 октября с полей было собрано 3 100,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года, 981,9 тыс. тонн картофеля (на 3,9% меньше), 1694,7 тыс. тонн овощей (на 1,7% больше), 437,6 тыс. тонн бахчевых культур (на 6,2% меньше), 787,1 тыс. тонн фруктов и ягод (на 2,8% больше), 182,4 тыс. тонн винограда (на 0,1% больше), 962,3 тыс. тонн листьев зеленого чая (на 17,6% больше), 26,6 тыс. тонн подсолнечника (на том же уровне, что и за аналогичный период 2022 года), 47,7 тыс. тонн сахарной свеклы (на 17,4% меньше), 2,9 тыс. тонн табака (на 1,1% меньше) и 14,3 тыс. тонн хлопка (на 63,1% меньше).

За 9 месяцев было произведено 424,5 тыс. тонн мяса в живом весе, включая мясо птицы, 1682,9 тыс. тонн молока, 1662,7 млн. яиц, 15,1 тыс. тонн шерсти, 357 тонн коконов. По сравнению с 2022 годом производство мяса сократилось на 3,2 %, молока - на 1,7%, яиц - на 11,9%, коконов - на 4,6%, а производство шерсти - на 3%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 3% growth in agricultural production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 % böyüyüb

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