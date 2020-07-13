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Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем

Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем Российский военный эксперт прокомментировал Report обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе
Аналитика
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13 июля 2020 г. 14:36
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем

"Данный обстрел понадобился Пашиняну для того, чтобы переключить внимание общества со своих проблем неэффективного руководства страной на внешнего врага, образ которого сейчас делают из Азербайджана". Об этом российскому бюро Report заявил российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя обострение ситуации на границе. 

"Такой прием известен, он неоднократно применялся. Сейчас у Пашиняна тяжелейшая внутриполитическая ситуация, против него формируется единый консолидированный блок оппозиционных партий, его обвиняют в узурпации власти, в неэффективной руководстве государством, в провале борьбы с коронавирусом. На этом фоне данный инцидент понадобился Пашиняну для того, чтобы отвлечь внимание общества от своих проблем и переключить на образ внешнего врага. Думаю, что это основной мотив того, что произошло", - сказал Коротченко. 

"Когда обстреливают твою территорию, необходимо отвечать. Поэтому азербайджанские вооруженные силы нанесли ответный, подчеркиваю, ответный удар. Но необходимо переходить к дипломатическим методам урегулирования конфликта. Мы, в России, рассчитываем, что этот пограничный инцидент не перерастет в большую войну", - заключил он.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Nikol Paşinyan öz problemlərindən diqqəti yayındırmaq istəyir"

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