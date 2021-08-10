Визит генсека ОДКБ – неудавшаяся армянская провокация – КОММЕНТАРИЙ

Армения пытается реанимировать армию после капитуляции и внеочередных парламентских выборов. Назначены новые военачальники. Неугодные генералы, требовавшие отставки Пашиняна, покидают свои посты.

Армения пытается реанимировать армию после капитуляции и внеочередных парламентских выборов. Назначены новые военачальники. Неугодные генералы, требовавшие отставки Пашиняна, покидают свои посты.

Не желая мириться с новой реальностью в регионе и выполнять свои обязательства по трехстороннему соглашению, Армения систематически совершает провокации на границе с Азербайджаном. А международное сообщество по обыкновению закрывает глаза на демарши Армении. Впрочем, посредники никогда не называли Армению оккупантом, не вменяли санкции в отношении агрессора. Отчего-то оккупанта приравнивали к жертве агрессии.

И сейчас эти самые посредники потворствуют Еревану. Никто не требует у Армении отвести войска с территории Азербайджана, хотя этот пункт предусмотрен трехсторонним соглашением. К сожалению, международные посредники вкупе с теми, кто претендует на участие в миротворческой миссии, не требуют от армянских властей неукоснительного соблюдения договоренности.

Между тем Америка не оставила Армению без внимания. Посол США в Ереване Линн Трейси посетила Западный Зангезур (Сюникскую область). 9 августа посол США вместе с представителями администрации правительства Армении ознакомилась с работой новой патрульной службы. Линн Трейси заявила, что США окажут поддержку Еревану в организации патрульной службы в Армении и проведении реформ в этой области. Выходит, международные посредники не заинтересованы в подписании Арменией мирного договора. Поэтому основную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией по-прежнему играют военные.

Так, Аршак Карапетян 27 июля посетил Москву на правах первого заместителя министра обороны Армении. А спустя пару недель, 10 августа, он вновь отправился в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Недавно Ереван посетил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Чем продиктованы столь частые визиты замминистра, а теперь уже министра обороны Армении в Москву? Что обсуждал Зась в Ереване? Просто ли совпадение назначение Аршака Карапетяна на пост главы оборонного ведомства Армении аккурат после визита в Москву?! Возможно, совершив 27 июля визит в Россию, Карапетян получил благословение Кремля на пост министра обороны?! Пашинян не консультировался с Россией, когда формировал правительство в 2018 году, отчего и получил нагоняи впоследствии. Однако на этот раз он решил заручиться одобрением Кремля при назначении главы силового ведомства страны.

До сих пор вакантна должность министра иностранных дел Армении. А все потому, что Россия не желает видеть на посту министра иностранных дел Армена Григоряна, ныне занимающего пост первого замглавы внешнеполитического ведомства. Москву на этом посту устраивает экс-спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

10 августа Аршак Карапетян вновь обсудит в Москве вопросы военного сотрудничества между Арменией и Россией, а также задачи, стоящие перед официальным Ереваном в этой сфере. Не исключено, что Сергей Шойгу даст конкретные установки своему армянскому коллеге. Они могут быть связаны с деятельностью российских миротворцев на территории Азербайджана, нахождением армянской армии в Ханкенди, перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Очевидно, Карапетян получит от Шойгу конкретные поручения на этот счет.

Как известно, 9 августа состоялся визит генсека ОДКБ в Армению, в ходе которого он провел встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном, министром обороны Аршаком Карапетяном и другими официальными лицами. На повестках встреч была ситуация на границе с Азербайджаном. Несомненно, официальный Ереван пытается добиться размещения сил ОДКБ на границе с Азербайджаном, или же стремится заручиться поддержкой этой структуры для продолжения своей провокационной и откровенно подрывной деятельности. Однако попытка Армении привлечь в регион ОДКБ и третьи силы пока не увенчалась успехом. "Мы считаем, что возможности политического урегулирования армяно-азербайджанского пограничного конфликта не исчерпаны", - заявил генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече с официальными лицами Армении, подчеркнув важность формата Армения-Азербайджан-Россия. С.Зась уверил, что ОДКБ пристально следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Отметим, что между правительством Пашиняна и ОДКБ были серьезные разногласия, из-за которых Армения даже лишилась поста генерального секретаря в этой организации. 15 сентября в Душанбе состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, а 16 сентября - саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. На этом заседании председательство в организации будет передано Армении. Ожидается, что на сессии Совета будет подписано 4 документа, один из которых касается определения возможностей привлечения миротворческого контингента ОДКБ. Поэтому можно предположить, что Москва и Ереван разместят военные силы под видом миротворцев ОДКБ на границе с Азербайджаном и в регионах размещения российских миротворцев.

Между тем, США сулят Армении многомилионную помощь на реформирование службы патрулирования. Тем временем Россия обсуждает с Ереваном новый план по привлечению в регион миротворцев ОДКБ...