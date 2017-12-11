Виртуальные валюты ускорят финансовый кризис - МНЕНИЕ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Виртуальные криптовалюты ускорят любой экономический или финансовый кризис при его наступлении.

Аналитическая группа Report отмечает, что факт снижения глобальной ликвидности в ближайшие годы уже известен. Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центробанк (ЕЦБ) объявили о своих планах сократить свои балансы на триллионы долларов. В то же время продолжающийся рост учетных ставок во всем мире сократит инвестиции в реальную экономику.

С выходом криптовалют на финансовые рынки, они привяжут к себе значительную часть глобальной ликвидности. Сейчас рыночная капитализация виртуальных криптовалют превысила 300 млрд долларов. Рост этого показателя до одного-двух триллионов долларов вполне реален.

Согласно исследованию, проведенному старшим научным сотрудником Йельского университета Стефеном Роачем, длительное время возглавлявшем Morgan Stanley Asia, глобальная избыточная ликвидность составляет 6,2 трлн долларов. Роач в статье Project Syndicate, ссылаясь на данные Банка международных расчетов (BIS), отмечает, что после финансового кризиса 2008 года в результате монетарной экспансии совокупные активы центробанков США, еврозоны и Японии выросли на 8,3 трлн долларов, с 4,6 до 12,9 трлн долларов. Номинальный ВВП в этих регионах повысился в среднем на 2,1 трлн долларов. В результате на финансовых рынках сформировалась избыточная ликвидность в объеме 6,2 трлн долларов.

Отмечается, что 2 трлн доллара из них абсорбируется ФРС, 2-3 трлн - ЕЦБ и Банком Японии. Остальная часть будет выведены с финансовых рынков и направлена в качестве инвестиций в криптовалюты и на фондовые рынки. Нехватка ликвидности станет причиной кризиса, а ее сокращение еще больше ускорит кризисные процессы.