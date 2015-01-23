​Эксперты: Приход к власти нового короля в Саудовской Аравии не изменит политику ОПЕК на рынке нефти - МНЕНИЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Смена короля на престоле в Саудовской Аравии мало отразится на мировом рынке нефти, считают экономисты.

"Можно ли считать рост нефти после кончины короля Аравии серьезным рывком? Нет, но тенденция обозначена. Рынок отреагировал на смерть короля повышением, поскольку в политике Саудовской Аравии может наступить период неопределенности", - заявил Report эксперт, политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

По его словам, новый король Саудовской Аравии - наследный принц - 79-летний Салман ибн Абдул Азиз аль-Сауд почти наверняка продолжит прежнюю политику. "Смены курса не будет", - считает К. Калачев.

""Рыхлость" ОПЕК и сопровождающие возможное снижение добычи технические трудности и проблемы не позволили скорректировать цену. Скоординированного сокращения поставок нефти на мировой рынок не произошло", - сказал он, добавив, что ключевую роль тут сыграла Саудовская Аравия.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке во многом определяется желанием саудитов на длительную перспективу "закрыть" тему сланцевой нефти.

К.Калачев напомнил, что в 2008 году в США добывалось 5 млн. баррелей нефти в день, и благодаря сланцевым разработкам эта цифра почти удвоилась.

"США были провозглашены новой Саудовской Аравией, страна должна была стать крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти. Саудовская Аравия и США союзники, но экономические интересы у них различны", - заявил эксперт.

Он выразил мнение, что курс саудитов останется прежним по сугубо экономическим соображениям. "Но нефть, возможно, немного подрастет в вилке 50-60 долларов за баррель", - считает К. Калачев.

В свою очередь эксперт, руководитель Центра экономических исследований российского Института глобализации и социальных движений Василий Колташов также полагает, что смена короля на троне не изменит ситуацию на нефтяном рынке. "Перемены на аравийском троне ничего существенно не меняют ни в ОПЕК, ни на нефтяном рынке", - заявил он.

Он указал, что, между тем, саудиты понимают, что сейчас главное не цены, а доли на мировом рынке.

"У них более сильные позиции, накоплены резервы, и есть инвестиционные увязки с американской экономикой, где идет ориентированная на экспорт реиндустриализация. Потому кончина короля ничего не должна изменить, если только приемник не начнет делать глупости. Хотя, скорее всего его будет больше беспокоить внутренняя ситуация в стране: люди ждут реформ", - резюмировал глава центра.