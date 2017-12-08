Решение Трампа по Иерусалиму еще более обострит Ближневосточный конфликт - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Хотя точка опоры Земного шара неизвестна, в мире есть место, где сталкиваются интересы, возникают противоречия и пересекаются культуры. Это место – Иерусалим. Это так как минимум с октября 1096 года - c начала I Крестового похода и продолжается вот уже 981 год. Значит, в течение 1096-1270 гг. было 8 таких походов, в которых участвовали немцы, голландцы, англичане, французы и другие. Однако, можно сказать, что сегодня сократилось число сил, открыто ведущих борьбу за Иерусалим. Ровно 70 лет центр трех монотеистических религий превратился в предмет политических конфликтов, спорный город между палестинскими арабами и израильскими евреями.

Объявление на днях президентом США Дональдом Трампом об официальном признании Иерусалима столицей Израиля еще более усугубило отношения не только между этими двумя сторонами, но и зашедший в тупик вопрос нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Кстати, хотя в 1995 году Конгресс США и признал Иерусалим столицей Израиля, до сих пор ни один президент не подтвердил это решение. Таким образом, объявляя Иерусалим столицей еврейского государства, Д. Трамп сказал: "Ведется подготовка для перевода посольства США в Тель-Авиве в столицу Израиля. Помимо того, что Иерусалим является сердцем трех крупных религий, он также является колыбелью самой успешной демократии мира. За последние 70 лет израильский народ построил страну, обеспечивающую религиозную свободу евреев, мусульман и христиан".

Заявив о приверженности США обязательствам касательно достижения мира между израильским и палестинским народами, он обещал сделать для этого все возможное.

Хотя арабские и мусульманские страны отмечают, что это спорное решение Д. Трампа привело не только к напряженности в регионе, но и полностью свело на нет шансы США на достижение мирного соглашения между Израилем и Палестиной. В знак протеста решению президента США, палестинцы призвали провести в течение трех дней "Дни гнева".

Глава Государства Палестина и лидер партии ФАТХ Махмуд Аббас же следующим образом отреагировал на решение Д. Трампа: "После заявления Трампа США не могут быть посредниками в мирных переговорах".

Отметим, что в 2014 году глава Государства Палестина Махмуд Аббас предложил, чтобы Иерусалим был столицей двух государств.

В любом случае, цитату "Восток – дело тонкое" из советского фильма "Белое солнце пустыни" в нынешней ситуации можно отнести к Иерусалиму. Так как статус Иерусалима уже 70 лет является темой бурных обсуждений, Израиль и Палестина считают этот город своей столицей. Хотя большинство палестинцев де-факто лишены права быть там. А суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом не был признан ООН и большинством стран мира. Еврейское государство с 1949 года объявило Иерусалим столицей. 5 июня 1967 года Израиль захватил и Восточный Иерусалим, и, объединив в 1980 году восточную и западную части города, объявил Иерусалим в целом столицей еврейского государства. Однако принятой в 1980 году Совбезом ООН резолюцией №478, структура посчитала решение Израиля недопустимым. Таким образом, значимая часть мирового сообщества не признала суверенитет Израиля над восточной частью Иерусалима, а также статус города как столицы еврейского государства в целом.

Между тем, до 6 декабря 2017 года США признавали, что Восточный Иерусалим находится под оккупацией Израиля. Однако, решением Дональда Трампа, США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля. Иерусалим считается священным как для мусульман, так для христиан и евреев. На огражденной крепостными стенами территории Старого города есть священные места поклонения трех монотеистических религий – ислама, христианства и иудаизма. Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме является первой киблой мусульман и этот город считается третьим священным для мусульман городом после Мекки и Медины. Для христиан Иерусалим – это город, в котором в свои последние дни жил пророк Иса, проводил тайные встречи с апостолами, был распят и вознесся на небо, место, где пророк Ибрагим принес своего сына Исмаила в жертву, где находится дворец (святилище) пророка Сулеймана и где пророк Давуд завоевал славу.

Поэтому, по этим и другим причинам было высказано отношение к решению Д. Трампа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не поддерживает позицию президента США: "Статус Иерусалима должен обсуждаться решением двух государств".

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил с критикой касательно решения Д. Трампа: "Мы сожалеем о принятии подобного решения. Это полностью противоречит международным нормам и всем резолюциям Совбеза ООН".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что не согласна с решением президента США и отметила, что это не принесет пользы урегулированию конфликта в регионе путем переговоров.

Министр иностранных дел Китая также протестовал решению президента США.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность тем, что это решение вызовет тяжелые последствия.

Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев заявил, что решение президента США является грубым нарушением двухгосударственного принципа урегулирования.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к этому вопросу: "Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта мирным путем. Наша страна является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств. Мы призываем все стороны, вовлеченные в этот вопрос, соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

Кстати, в последние годы международные посредники урегулирования израильско-палестинского конфликта поддерживают урегулирование конфликта по принципу "два государства, две нации". Для того, чтобы обсудить решение США, 7 декабря состоится собрание Совета Безопасности ООН, а 13 декабря - Организации исламского сотрудничества.

Иерусалим даже может стать причиной напряженности между США и Европейским Союзом. Потому что до сих пор ЕС по ряду вопросов оставался в тени США, поддерживал его. В отношении к известному решению Трампа Европейский Союз намерен продемонстрировать то, что не хочет оставаться на этой позиции. Или же нынешний хозяин Белого дома, кажется, не согласовал свое решение с союзниками, в том числе с Европейским Союзом. Такая ситуация может нанести удар по поддержке политики США по Ближнему Востоку в перспективе. Но готовность официального Вашингтона на такой риск не видна всерьез. Поэтому можно предположить о наличии договоренности между США и Евросоюзом по отношению к данному вопросу. Можно прийти к такому выводу, что выступления и отношения европейцев - это согласованное между сторонами деление ролей.

В то же время вопрос Иерусалима может считаться своеобразным посланием и для Азербайджана. Потому что Нагорный Карабах и прилегающие районы страны более 25 лет находятся под оккупацией Армении. К сожалению, эту оккупацию международные посредники все еще называют конфликтом. США являются одним из международных посредников в урегулировании конфликта. Посредничество при разрешении конфликтов выполняют государства и силы, в которые страны верят и доверяют. В результате принятия приемлемого для обеих сторон решения взявшими на себя эту миссию, вопрос находит справедливое разрешение. Но в вопросе Иерусалима на международное посредничество США упала тень. Иными словами, остается под сомнением принятие во внимание ими в урегулировании нагорно-карабахского конфликта международных документов, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН, территориальной целостности в международном праве. До сих пор официальные лица США не заявляли о том, что Армения является оккупантом, однако сообщили, что признают территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. Основной принцип в связи с решением данного конфликта - территориальная целостность. Однако международные посредники уже 25 лет не могут осуществить этот принцип.

Сегодня США правит в мире долларом. Все его могущество исходит из этого. Это государство считается демократическим, поэтому есть вера в принятие им справедливого решения. Считается, что ведущая роль США в мировой политике не соответствует его традиционному высказыванию "если силен, значит прав". Стараются доказать, что правота этой страны не зависит от военной мощи и прочего, утверждают, что сила США порождена демократичностью страны. Нет сомнений в демократичности США для своих граждан. Однако решение в связи с Иерусалимом подтвердило подозрения о занятии страной справедливой позиции при урегулировании конфликтов. Даже если в это не хочется верить, во всяком случае, это событие свидетельствует о продолжении процесса, начавшегося 981 год назад.