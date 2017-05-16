Report: Превышение курса евро отметки 1,10 USD/EUR временно

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Курс доллара по отношению к евро выше отметки 1,10 USD/EUR носит временный характер.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс в скором времени откатится к диапазону 1,04-1,10 USD/EUR.

"Падение курса доллара связано с политикой президента Трампа "сильный доллар наносит ущерб экономике". Однако следует отметить, что сильная экономика США, низкий уровень безработицы, ускорение инфляции и превышение ее целевого значения в 2% вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) повысить процентную ставку на заседании 13-14 июня", - отмечают аналитики.

Кроме того, следует отметить, что повышение учетной ставки до 2% с текущих 0,75-1,00% уже нашло отражение в курсе доллара. Так, курс евро/доллар за последние годы упал с 1,60 USD/EUR до 1,04 USD/EUR и сейчас находится на уровне 1,1060 USD/EUR. Это дает основание полагать, что даже с ростом учетной ставки некоторое время не стоит ждать укрепления доллара.

Аналитическая группа полагает, что очередной виток подорожания доллара начнется во второй половине 2018 года, когда он может укрепиться до 0,85 USD/EUR: "Доллар будет сильнее евро. Именно во второй половине 2018 года ожидается ужесточение монетарной политики ФРС, которая начнет сокращать баланс. Это создаст дефицит долларов в мире, в том числе и в США".