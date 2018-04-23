Report: На мировых финансовых рынках может наблюдаться волатильность на этой неделе - АНАЛИТИКА

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В конце прошлой недели наблюдалось снижение всех основных индексов международных финансовых рынков.

Аналитическая группа Report сообщает, что индекс Dow Jones упал на 0,3%, индекс S&P 500 - на 0,6%, Nasdaq – на 0,8%.

Общая стоимость торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже акций упала до 6,52 млрд долларов, что ниже среднего показателя за последние 20 торговых сессий (6,98 млрд долларов). Цена нефти марки Brent на биржах снизилась до 73 долларов за баррель, унции золота - до 1,333,9 доллара. Отметим, что драгоценный металл подешевел до самой низкой отметки за последние две недели. Причина всех этих процессов кроется в опубликованных экономических показателях Соединенных Штатов и повышении годовой доходности 10-летних гособлигаций до 2,97%. Эта процентная ставка, которая используется в качестве бенчмарка для многих других долговых инструментов, приводит к повышению доходности других долговых ценных бумаг.

Хотя Международный валютный фонд увеличил прогноз экономического роста США с 2,7% до 2,9%, не секрет, что этот рост приводит к увеличению и госдолга США. Несмотря на то, что с начала глобального экономического кризиса прошло около 10 лет, сейчас сумма госдолга США на 10% выше ВВП страны. По прогнозам, эта разница достигнет 17% к 2023 году. Такая ситуация говорит об инфляционной экономике и растущих процентных ставках. Помимо этого, проводимая параллельно с торговыми войнами данная фискальная политика снижает надежды на будущее экономики страны.

Определенная волатильность может наблюдаться на этой неделе на мировых финансовых рынках. Это произойдет на фоне возможного воздействия на рыночные цены следующих событий.

- Опубликование PMI (Producer Manufactering İndex – Индекс цен производителей). Этот индекс, наряду с индексом CPİ (Consumer Price İndex- Индекс потребительских цен), формирует представление об инфляционных ожиданиях.

- Решение Европейского центробанка по учетной ставке. Хотя инвесторы предсказывают сохранение стабильной ставки на заседании на этой неделе, заявление по итогам заседания станет основным сигналом возможного изменения ставки на июньском заседании.

- Решение японского правительства о денежно-кредитной политике. На этой неделе Центробанк Японии объявит об изменении учетной ставки в ближайшем будущем и представит данные за первый квартал этого года.

- Такие крупнейшие компании, как Google, Amazon, Facebook, Samsung, UBS, Bank of China, Total, Exxon Mobil, Chevron, Honda, Deutch Bank объявят о доходах за первый квартал на этой неделе. Это повлияет на доверие инвесторов к фондовому рынку.