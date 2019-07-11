Эксперт: Причиной блэкаута в Армении стало отдаление Пашиняна от Москвы - МНЕНИЕ

В последнее время наблюдается уменьшение притока российских инвестиций в Армению, в том числе, и в энергетический сектор страны. Об этом Report заявил эксперт Ильгар Велизаде, комментируя масштабное отключение электроэнергии по всей Армении.

"В летний период обычно нагрузка на электросеть возрастает в связи с использованием кондиционеров, вентиляторов и так далее. В Армении тоже стоит жаркая погода и нагрузка на электросеть достаточно большая. С другой стороны мощности армянских электростанций за время прошедшее с развала СССР по большому счету не очень изменились. Там, конечно, произошли изменения, были введены в эксплуатацию новые генерирующие мощности, но основной генерирующей силой остается то оборудование, которое было установлено в Армении еще в советский период", - отметил И.Велизаде.

Он также напомнил, что основными поставщиками комплектующих для армянских электростанций до последнего были российские компании.

"В целом, российский РАО "ЕЭС" осуществляет надзорные функции, контролирует распределительную энергосеть Армении. После прошлого года, когда Никол Пашинян пришел к власти, в Армении стали проводить массовые, серьезные проверки всех российских монополистов, в том числе и в секторе распределительных сетей с целью оказания давления", - заявил эксперт.

Эксперт Ильгар Велизаде "Kогда Никол Пашинян пришел к власти, в Армении стали проводить массовые, серьезные проверки всех российских монополистов, в том числе и в секторе распределительных сетей с целью оказания давления,"

По его словам, на сегодня наблюдается уменьшение притока российских инвестиций в Армению, в том числе, и в энергетический сектор страны. Он указал, что раньше подобные деньги использовались для "экстренного латания дыр" в энергосистеме.

Политолог напомнил, что группа "Ташир" во главе с Самвелом Карапетяном купила несколько лет назад у "Интер РАО" "Электросети Армении".

"Сам С.Карапетян пообещал полностью переоборудовать электросеть Армении, вложив в это дело около миллиарда долларов. После того, как С.Карапетян покинул Армению, ни копейки не было вложено в реконструкцию электросетей, поэтому данный проект заглох. В конечном итоге, это вылилось в блэкаут", - сказал И.Велизаде.

Он также указал, что накануне Н.Пашинян провел встречу с С.Карапетяном, где, возможно, обсуждался вопрос реконструкции энергосетей. "Можно, конечно, податься в конспирологические версии событий, утверждая, что люди С.Карапетяна подсуетились и создали проблему в энергосетях, но, думаю, никакой диверсионной подоплеки у этих событий нет", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, фактической причиной блэкаута в Армении стало отдаление правительства Н. Пашиняна от Москвы.