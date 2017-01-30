Ликвидирует ли Дональд Трамп санкции против России? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Еще до президентских выборов имя нового президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды упоминалось в определенном сотрудничестве и связях с Россией. В московских СМИ, в особенности в близких к властям печатных органах, проводилась такая агитация, как будто президент США назначается Кремлем.

Официальные же представители России опровергли высказанные в их адрес негативные мысли и заявления по поводу прошедших в Соединенных Штатах президентских выборов.

После избрания президентом Д.Трамп также заявил об отсутствии влияния России на указанную политическую кампанию.

То ли из-за преобладания пока еще данного настроения, или же по причине того, что опровержения до сих пор не сказались серьезно на общественном мнении, ряд печатных органов распространили информацию о подготовке администрацией Трампа распоряжения о ликвидации санкций против России.

Сотрудница издания "Politico" Сьюзен Глассер на своей странице в "Twitter", со ссылкой на несколько источников, распространила информацию о ликвидации санкций в одностороннем порядке.

В то же время, об этом в "Twitter" со ссылкой на источники отметил старший научный сотрудник Аналитического центра "Atlantic Council" (США) Фабрис Потье: "Источники заявили о завершении подготовки указа президента по поводу ликвидации санкций против России".

В тот день официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией по этому поводу.

Комментируя вопрос, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал следующее: "Пока не принято решения касательно ликвидации или же временного замораживания санкций, примененных администрацией Барака Обамы против России. Вопрос также не был обсужден во время проведенного 28 января телефонного разговора между президентами России и США".

По его словам, во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и Украине. Стороны также подчеркнули важность объединения усилий против международного терроризма.

Телефонный разговор глав государств длился 45 минут. Это первый телефонный разговор между главами России и США после того, как Д.Трамп приступил к исполнению своих обязанностей в качестве президента Соединенных Штатов.

Ш.Спайсер также отметил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель также длился 45 минут.

Член американского парламента от Республиканской партии США Джон Маккейн сказал: "Я постараюсь воспрепятствовать решению президента Дональда Трампа в вопросе ликвидации санкций против России. Ликвидация санкций не является дальновидным курсом. Если он пойдет на этот шаг, я, вместе со своими коллегами, буду работать для того, чтобы воспрепятствовать ликвидации санкций против России".

Он подчеркнул, что выступает сторонником ужесточения санкций в отношении РФ.

На прошедшей 27 января в Вашингтоне совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президент США Дональд Трамп сказал, что пока рано говорить о примененных против России санкциях.

Шумные и скандальные предвыборные заявления Дональда Трампа вызвали определенную обеспокоенность в международном сообществе и после инаугурации. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, президент Франции Франсуа Олланд сказал: "Администрация Трампа является призывом для Евросоюза. Существуют призывы, поставленные перед нами администрацией США. Это касается нашей позиции по поводу правил торговли и урегулирования конфликтов в мире. Конечно, мы должны вести диалог с Трампом, так как его избрали американцы. Однако, мы должны сделать это во имя наших интересов с учетом европейских ценностей".

Хотя Меркель не назвала имени Трампа, она заявила о быстром и драматичном изменении условий в мире.

Как видно, вопрос заключается не только в полной или же частичной отмене санкций против России. В целом, как в европейских странах, так и в России ощущается некоторая обеспокоенность касательно политики, которую осуществят США в очередные 4 года.

Таким образом, в каких случаях Дональд Трамп может либо полностью ликвидировать, либо частично смягчить санкции, примененные США в отношении России в период президентства Барака Обамы:

- Для эффективной деятельности в борьбе с терроризмом;

- Для достижения решения конфликтов в республиках бывшего СССР;

- Для смены власти в России;

- Для того, чтобы развеять созданный российскими СМИ имидж агрессора;

- Для того, чтобы успокоить Россию.

Почему же не ликвидирует, или же не смягчит:

- Так как во власти ожидается принцип правовой преемственности;

- Так как санкции были применены после аннексии Россией Крыма и вмешательства в процессы, происходящие на востоке Украины. Потому, что касающийся Украины вопрос представляет для США большее значение;

- Так как дуэт Иран-Россия мешает планам Запада на Ближнем Востоке;

- Из-за принятия в Сирии и Ираке шагов, не удовлетворяющих США;

- Из-за предположений касательно того, что ликвидация санкций может увеличить влиятельность России;

- Из-за того, что могуществу США в международном сообществе может быть нанесен ущерб.

Таким образом, мы перечислили 5 аргументов для ликвидации или же смягчения применяемых Соединенными Штатами санкций в отношении России, а также показали 6 факторов обратного процесса. Значит, из-за незначительного количества связанных с первым вопросом аргументов, можно предположить, что в нынешних условиях Д.Трамп не может ликвидировать или же смягчить санкции против России.

В противном случае, находящиеся в окружении США силы могут отдалиться. С точки зрения нынешнего положения России пока не ощущается необходимость в ликвидации санкций. И еще, США не ликвидируют санкции, в основном они замораживают их применение.