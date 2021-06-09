Ксенофобия в ведущих странах мира – геноцид индейцев в Канаде - КОММЕНТАРИЙ

В мире все чаще наблюдаются проявления ксенофобии, то есть неприязнь, неприятие, попахивающие расизмом. Ксенофобия препятствует интеграции, обретая масштабы глобальной проблемы. В ряде случаев проявления ксенофобии встречаются в России, Китае, Иране и ара

В мире все чаще наблюдаются проявления ксенофобии, то есть неприязнь, неприятие, попахивающие расизмом. Ксенофобия препятствует интеграции, обретая масштабы глобальной проблемы. В ряде случаев проявления ксенофобии встречаются в России, Китае, Иране и арабских странах.

Как известно, 15 миллионов индейцев подверглись геноциду после захвата американского континента европейцами. Впоследствии сюда в качестве рабов были переселены многие жители Африки. Индейцы и африканцы, ставшие жертвами работорговли, постепенно утратили свою самобытность. Подобные явления не обошли стороной и Канаду.

Не так давно мир всколыхнула информация о том, что в Канаде дети индейцев подвергаются насилию и сексуальным домогательствам в школах-интернатах при католических церквях. Коренные народы Канады все еще ждут извинений от Папы Франциска за жестокое обращение с детьми в школах-интернатах, принадлежащих католической церкви. Отмечается, что в период с 1831 по 1997 гг. около 150 тыс. трехлетних индейцев были принудительно помещены в эти интернаты, финансируемые государством. Многие из этих детей подвергались насилию, недоедали и умерли в результате проведения над ними разного рода медицинских экспериментов. В стенах этих интернатов погибло более 4 100 детей. Тела многих из них не были возвращены родителям. С 1894 года обучение в школе-интернате стало обязательным для индейцев. Детей индейцев разлучали с семьями, принудительно обращали в христианство.

По официальным данным, в Канаде действуют 139 школ-интернатов, управляемых католической церковью. Так, на территории школы-интерната, некогда действовавшего в канадском городе Камплус, были обнаружены останки тел более 200 детей трехлетнего возраста.

С 1978 года школа перешла под контроль правительства. 72-летний Саа Хиил Сут, окончивший школу-интернат Римско-католической церкви Красного Креста в Камлупсе, рассказал о пытках и ужасах, испытанных им за годы учебы в этом заведении. "Виновные остаются безнаказанными. Ватикан так и не принес свои извинения, что является вопиющим проявлением безразличия к факту физического и сексуального насилия в отношении тысяч детей, обучавшихся в стенах этих интернатов. Папа и словом не обмолвился о том, что в безымянной могиле в школе-интернате в Камлупсе погребены 215 детей".

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что эти школы-интернаты находятся в подчинении церкви, а значит, Ватикан несет ответственность за случившееся и должен принести свои извинения. Он отметил, что самый масштабный случай жестокого обращения с детьми в истории страны произошел в церкви, основанной в 2010 году и завершившей свою деятельность в 2015 году. На основании отчета из 4 000 страниц Папу Римского Франциска призвали к ответу, потребовав по меньшей мере извиниться. Эта тема была затронута в ходе визита премьер-министра Канады в Ватикан в 2017 году, но Папа Римский свои извинения так и не принес. Школы были официально закрыты в 1997 году. Подобная политика в отношении индейцев является ничем иным, как геноцидом.

А в Китае гонениям и преследованиям подвергаются тюрки-уйгуры. В 2017 году в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая открылись политико-идеологические учебные лагеря для уйгуров. По данным ООН, в этих лагерях содержится более 1 миллиона тюрок-уйгуров. Официальный Пекин утверждает, что в лагерях изучают китайский язык и культуру, проводят курсы профессиональной подготовки. Однако Китай не предоставляет мировой общественности информации о содержании в этих лагерях уйгуров. Предположительно, в застенках лагерей содержались многие известные ученые, художники и спортсмены уйгурского происхождения.

В ходе состоявшейся 6 июня акции протеста индейцы снесли памятник основоположника системы школ-интернатов католической церкви Эгертона Райерсона. Следует отметить, что индейцы, эскимосы и алеуты считаются коренными жителями Канады. Согласно данным переписи населения за 2006 год, их численность в стране составляет 732 520 человек.

Ксенофобия в Канаде продолжается и поныне. 7 июня в городе Лондон канадской провинции Онтарио водитель сбил мусульманскую семью. В результате погибли 4 человека. Глава городской полиции назвал это покушением. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в стране. В этом контексте кажется смехотворной защита Армении и армян страной, не способной защитить своих граждан, в том числе трехлетних индейцев, эскимосов и алеутов. И уж вовсе абсурдно звучат из уст главы этой страны армянские притязания.

Официальные лица Франции, являющейся сопредседателем ОБСЕ, и Канады рьяно отстаивают позиции армян, даже не удосужившись облечь свои высказывания в более дипломатичную форму. Оттого извинения Джастина Трюдо перед местными народами и его требования остановить исламофобию звучат фальшиво.

Во Франции исламофобия приняла беспрецедентные масштабы. Это явно прослеживается в выступлениях глав государств. Поскольку ксенофобия во Франции видна невооруженным глазом, примеры ни к чему.

От ксенофобии не может избавиться и другая страна Минской группы ОБСЕ - Россия. "Великорусский шовинизм", сформировавшийся в этой стране более ста лет, продолжается и поныне. В прессе муссировался один из таких случаев. 28 мая нынешнего года на 61-м км трассы Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе Новосибирской области России водитель автомобиля марки "Тойота" нарушил правила и продолжил движение, не подчинившись приказу сотрудника дорожной полиции. Полицейские последовали за нарушителем. Вскоре машина остановилась перед придорожным отелем. Несколько человек, выскочив из машины, попытались сбежать. Полиция задержала одного из них и отвела в патрульную машину. В это время двое бежавших вернулись и попытались спасти своих товарищей. Один из них снимал происходящее на видео, а второй - 19-летний азербайджанец Векиль Абдуллаев попытался спасти товарища. В это время инспектор полиции Александр Гусев открыл по нему огонь. Через два дня Абдуллаев скончался в больнице. По указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина полицейский был освобожден из изолятора под подписку о невыезде.

Это не первая дискриминация в отношении азербайджанцев в России. Кадры доставленного в Кабинет министра внутренних дел с завязанными глазами Орхана Зейналова, арестованного в 2013 году по подозрению в убийстве Егора Щербакова, были невиданным доселе событием. "Меня избивали, поэтому я дал ложные показания. Я никого не убивал. В день происшествия я вообще не был в Москве. В тот день я был в Коломне, где и проживаю", - сказал Орхан Зейналов. Однако в том же году его арестовали сроком на 17 лет. Экстрадиция в Азербайджанскую Республику не производилась.

Даже Америка, трубящая о демократии, страдает ксенофобией. Достаточно вспомнить факт убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским 25 мая 2020 года.

Наивно полагать, что те, кто не может избавиться от ксенофобии, займут справедливую позицию в спорных вопросах, связанных с Азербайджаном. К сожалению, они выступают с голословными заявлениями о необходимости сохранения армянского культурного наследия на территории Азербайджана. И уж тем более абсурдно ожидать справедливости от тех, кто не несет никакой ответственности за насилие в отношении трехлетних детей.