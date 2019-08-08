​ Карабах – это Азербайджан! И точка! - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан и Россия знают об армянах не понаслышке. Россия облагодетельствовала их, расселила на Южном Кавказе, подарила государство на азербайджанских землях, с той поры и вынуждены тюрки-азербайджанцы терпеть соседство этого коварного и подлого племени. Об армянах издревле ходила дурная слава. Еще великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин отмечал: “Ты - трус, ты - раб, ты - армянин”.

Французский писатель и путешественник Александр Дюма писал о них:“Армяне всегда находились под властью правителей других религий. В результате превратились в хитрых и коварных людей, всегда скрывающих истинные мысли, чувства и намерения”.

Таких цитат можно привести великое множество, искушенный читатель, наверняка, знаком с ними. Так вот минули годы, сменились поколения, а армяне всё так же подличают и танцуют на костях. И как тут не вспомнить неподражаемую Фаину Раневскую. “Люди не меняются, - говорила она, - меняется погода... Носки меняются. Люди - нет! И не надейтесь”. Армяне верны себе, и очередное тому свидетельство – “всеармянские игры” в оккупированном Ханкенди, на открытии которых участвовала вся правящая верхушка Армении во главе с премьером Николом Пашиняном.

Примечательно, что страны-посредники нагорно-карабахского урегулирования, так рьяно отстаивающие свою позицию в иных конфликтах, на сей раз отчего-то отмалчиваются. Впрочем, не впервой. Той же позиции придерживаются и международные организации, каким-то непостижимым образом позволяющие армянам водить себя за нос.

В свете вышеизложенного хотелось бы сказать вот о чем:

Первое: Международные организации и официальный Ереван.

Проводя “спортивные состязания” на оккупированной азербайджанской земле, армяне лишний раз доказали, что не считаются с международным правом и нормами, Уставом ООН, резолюциями Совета Безопасности и ни во что не ставят международную общественность. США, Россия, Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также членами Совета Безопасности ООН. Значит, они либо потворствуют Армении, либо позволяют ей водить себя за нос. Более вероятно первое, поскольку эти страны всячески помогают оккупанту продлевать свою захватническую политику. 6 августа в соответствии с мандатом личного представителя Действующего председателя ОБСЕ состоялся мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Почему была выбрана эта дата? Можно ли считать это посланием Еревану и сепаратистскому режиму в Карабахе, мол, проводите свое мероприятие, мы стоим на стрёме?! Не будь такой гарантии, как иначе смогли бы армяне провести подобное в Ханкенди?

Ни ОБСЕ, ни иные международные организации и словом не обмолвились против проведения этого мероприятия (как, впрочем, и предыдущих) на оккупированных азербайджанских землях. Ни слова порицания! Все это, без сомнения, окрыляет оккупанта, вселяет уверенность в свою безнаказанность. Эти соревнования не иначе, как танцы на костях безвинных азербайджанцев - сотен детей, женщин и стариков, убитых армянскими головорезами при оккупации Карабаха. Такое кощунство и зверство свойственно разве что фашистскому режиму.

Второе: беззубое и несуразное объяснение МИД Армении высказывания Никола Пашиняна “Карабах - это Армения. И точка”.

Народная мудрость гласит: “Кто виноват, тот и кается”. Именно так выглядят попытки внешнеполитического ведомства Армении обелить заявления, сделанные Пашиняном в Ханкенди. Якобы, азербайджанская сторона вырвала из контекста слова армянского премьера. Пытаясь оправдать главу правительства своей страны, МИД Армении выставил себя в глупом свете и допустил очередную ошибку, не опровергнув, а лишь приукрасив слова Пашиняна. Всем вновь стало очевидно, что Армения, как медведь-шатун, прет на авось, не имея ни конкретного плана, ни программы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В стремлении оправдаться перед международной общественностью за слова Пашиняна, внешнеполитическое ведомство Армении разоблачило себя. Ни Армения, ни ее покровители не желают взглянуть правде в глаза – без освобождения земель мир невозможен. Красивыми, витиеватыми высказываниями не решить конфликт, не скрыть факты оккупации азербайджанских земель и нарушения международного права.

Третье: Престижные международные соревнования в Азербайджане, победа агдамского футбольного клуба "Карабах" над греками на Кипре

Азербайджан успешно проводит международные мероприятия, в том числе принимает спортивные состязания. Успех Азербайджана не дает покоя армянам, вот и стараются они изо всех уголков мира очернить нашу страну. Наглядным подтверждением армянской лжи стали слова футболиста лондонского футбольного клуба “Арсенал”, армянина Мхитаряна в адрес Азербайджана. Спекулируя на имени известного соотечественника, армяне раздули целую шумиху, привычно задействовав все возможности своего вездесущего агитпропа. Однако цель не оправдала средства, армяне потерпели сокрушительное поражение, а их ложь была в очередной раз разоблачена. Как известно, поступки выдают натуру. Ходя с ложью по миру и выдавая желаемое за действительность, армяне только являют всем свою сущность.

Армения, живущая за счет иностранных доноров, считающаяся неблагонадежной в плане вложения инвестиций, развития туризма, экономики и социальной сферы, весьма обеспокоена успехами Азербайджана на мировой арене и притоком туристов в нашу страну. Оттого и пышет гневом.

Армянская злость докатилась и до греческого Кипра. 6 августа в ходе матча между местным футбольным клубом "APOEL" и “Карабах”ом на стадионе был вывешен символ армянского сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Но у лжи, как известно, ноги коротки. Время и победы Азербайджана расставят все по местам. Всем давно очевидно, что Карабах - это Азербайджан! Точка.