Итальянская пресса разоблачает удручающую картину внутренней политики Армении

В итальянской электронном журнале “European Affairs”&опубликована статья журналиста Джулиано Бифолки "Армения Пашиняна в условиях внутриполитического кризиса, угрозы Covid-19 и сомнения о будущем национальной экономики".

В итальянской электронном журнале “European Affairs” опубликована статья журналиста Джулиано Бифолки "Армения Пашиняна в условиях внутриполитического кризиса, угрозы Covid-19 и сомнения о будущем национальной экономики".

Как сообщает Report, в статье говориться о том, что Армения переживает период глубокого политического кризиса, к которому прибавляется чрезвычайная ситуация связанная с распространением COVID-19 и что по этому показателю Армения является наиболее пострадавшей среди стран кавказского региона. В статье также повествуется о сильной экономической зависимости Армении от российской помощи и денежных переводов со стороны диаспоры.

В статье отмечается, что несмотря на надежды на утверждение стабильного и прочного демократического процесса в стране после смены руководства Армении в 2018 году в результате "бархатной революции", через два года растущая роль и власть премьер-министра Николь Пашиняна привели к глубоким разногласиям внутри нынешнего правительства и краху надежд о демократии в стране.

Автор пишет о том, что существуют и глубокие противоречия между нынешним руководством, и старой армянской номенклатурой, основанной на семьях/кланов из Нагорного Карабаха, связанные с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. Далее журналист приводит заявления Николь Пашиняна о том, что политические волнения в стране неизбежны и что по мнению премьер-министра Армении, призывы окружения Саргсяна и Кочаряна к беспорядкам с целью свержения нынешнего правительства является постоянной угрозой стабильности страны.

Журналист отмечает, что в Армении, получившей независимость в результате распада Советского Союза, сложилась система охарактеризованная внутренними раздорами между «олигархическими» группами или кланами, борющимися за власть в стране и таким образом, Армения возвращаясь к советской системе, основанной на базе патронажа и всё больше отдаляется от демократических принципов, вдохновленным Европейским союзом, к которым стремятся некоторые постсоветские страны, заинтересованные в сотрудничестве с Брюсселем.

Ссылаясь на армянскую газету "Грапарак", описывая детали встречи Кочаряна с Саргсяном после его освобождения из тюрьмы, журналист заявил, что оба считают Пашиняна угрозой армянскому государству, и поэтому их целью является устранение внутренних конфликтов в оппозиции и её объединение оппозиции, для того чтобы положить конец режиму Пашиняна.

Автор отмечает, что Н.Пашинян, придя к власти в 2018 году, начал осуществлять активную деятельность против Саргсяна и Кочаряна пытаясь вбить клин в отношения между представителями оппозиции и начал судебный процесс против её лидеров. В связи с этим журналист заявил, что судебный процесс над Кочаряном вызвал много шума, добавив, что президент России Владимир Путин лично вмешавшись в это дело обеспечил освобождение Кочаряна, что привело к охлаждению отношений между Ереваном и Москвой.

Журналист подчеркивает, что армянский народ надеялся, что Н.Пашинян создаст в стране систему отличающуюся от прежних систем основанных на семьях/кланах правительствах Кочаряна и Саргсяна. Однако уже спустя всего два года после своего прихода к власти наблюдается резкое падение общественного консенсуса в отношении Н.Пашиняна и возникли серьезные противоречия между ним и другими представителями правительства и лидерами политических партий. В этой связи, ссылаясь на пример Гагика Царукяна, председателя партии «Процветающая Армения», который в настоящее время является наиболее опасным конкурентом и врагом Пашиняна, журналист отметил, что местный бизнесмен Г.Царукян, был лишен иммунитета после парламентского голосования по обвинению в коррупции за то, что получил более 17000 голосов в обмен на деньги согласно показаниям, предоставленным Службой национальной безопасности Армении. Фактически действия правительства были обусловлены недавним требованием Царукяна об отставке правительства Пашиняна.

В статье говорится, что член другой оппозиционной партии "Светлая Армения" Мане Тандилян во время экстренного заседания парламента созванного 25 июня для обсуждения государственного бюджета за прошлый год вошла в ряды критикующих правительство заявив, что Армения не добилась никаких успехов в области реформ судебной, социальной и экономической системы.

Журналист заявляет, что личная инициатива Пашиняна по изменению Конституции, также как и намерения допросить и добиться принятия решения о тюремном заключении Саргсяна за боевые действия на линии фронта, имевшие место в апреле 2016 года встретила упорное сопротивление.

В статье говорится, что если в сложившейся ситуации во внутренней политике премьер-министр Армении сталкивается с одной стороны с сильной оппозицией внутри своего правительства и является свидетелем провала своего плана затмить Кочаряна и Саргсяна с другой, то и во внешней политике Армения медленно но верно теряет поддержку со стороны России, которая фактически необходима для экономического выживания страны и которая позволяет самой Армении, благодаря Евразийскому Экономическому Союзу, выйти из состояния изоляции, в котором она находится.

Автор заявляет что нынешний кризис, который переживает в настоящее время Армения, широко обсуждается и в дипломатических кругах, коснувшись при этом недавних заявлений бывшего посла Армении при Святом Престоле, зятя Саргсяна Микаэла Минасяна, который обвинил Пашиняна и его жену Анну Акопян в том, что они создали правящую элиту, целью которой является сосредоточение власти в своих руках, финансовых и экономических ресурсов страны, дабы навязать свое господство. По мнению журналиста эти заявления потрясли политические и дипломатические круги Армении, при этом ссылаясь на слова Минасяна заявил, что Армения превращается в своего рода «Пашиньянстан» (страну Пашиняна), где премьер-министр Армении сейчас твердо стоит на своем месте до такой степени, что больше отрицать потерю или отсутствие демократии в своей стране не может. В статье говорится об обвинениях М.Минасяна против Н.Пашиняна и его жены связанных с контрабандой табака, которая произошла в России повлекшего за собой возбуждение уголовного дела 17 июня в Краснодаре и Воронеже, и обвинил Пашиняна, с незаконным экспортом металлов, алмазов и непомерное увеличение бюджета на осуществления государственных инфраструктурных проектов, таких как недавнее строительство здания таможни в Гюмри. Журналист также пишет о том что Минасян описывает полицейский режим, созданный в последние два года в Армении под руководством Пашиняна, который благодаря использованию в личных целях органов национальной безопасности, полиции, прокуратуры и газеты "Айкакан жаманак" навязывает то, что можно считать легализованной "системой вымогательства", по отношению ко всем бизнесменам страны, вынужденных платить "налоги" Пашиняну и его жене.

Упомянув о том, что в начале июня ряд СМИ сообщили, что власти Армении захватили несколько предприятий, связанных с Минасяном, таких как компанию PanArmenian, гидроэлектростанцию в Лорийской области, крупнейшую судоходную компанию страны, два роскошных отеля в Ереване и знаменитую сеть кофеен Jazzve, журналист заметил что эти события совпали со временем, когда Минасян взял на себя роль критика правительства в изгнании, по всей вероятности скрывающегося в Италии, после отказа вернуться в Армению из-за обвинений в отмывании денег. В статье также отмечается то что в ответ на эти действия Минасян опубликовал в своем социальном профиле в Facebook серию видеороликов под названием «Конец лжи», направленную против премьер-министра Армении.

Журналист добавил, что поправки к Конституции страны были встречены в штыки со стороны председателя Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, который, отвечая на письма и просьбу о помощи Грайра Товмасяна, ныне бывшего председателя Конституционного суда Армении, освобожденного от должности самим Пашиняном в прошлый четверг отметил, что внимательно следит за событиями и глубоко обеспокоен несоблюдением правительством Армении представленных рекомендаций. Журналист также отметил, что в ответ министру юстиции Армении Рустаму Бадасяну Совет Европы направил 20-страничную рекомендацию и объяснение, с требованием уделить должное внимание к данной теме и пересмотреть поправки с конечной целью защиты Конституции. Журналист отмечает, что, хотя в парламентском голосовании партия Пашиняна проголосовала за принятие поправок к Конституции, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» её бойкотировали.

Автор заявляет что наряду с тревожной политической ситуацией с точки зрения демократии и стабильности, ситуация в областях здравохранения и экономики всё также вызывает тревогу, к тому же Армения, одна из 11 стран с самым высоким риском второй волны COVID-19, с более чем 25 тысячью инфицированными по числу заболевших является наиболее пострадавшей страной в регионе. В связи с этим журналист заявил, что 30 июня общее число инфицированных в Армении достигло цифры 25 542, 14 048 пациентов были вылечены и 443 человека погибли, и хотя по официальным данным население страны составляет менее 3 миллионов человек, для страны с реальным населением менее 2 миллионов эти цифры очень тревожны.

Согласно "CIA World Factbook", Армения находится в географической и политической изоляции, сокращение экспорта и монополия кланов/семей в некоторых жизненно важных секторах делают армянскую национальную экономику уязвимой перед волатильностью мировых рынков сырья и экономическими сложностями Российской Федерации, и что Армения сильно зависит от экономической и политической поддержки со стороны России, так как большая часть стратегической инфраструктуры управляется или принадлежит Кремлю, особенно это касается энергетического сектора, а также что пожертвования армянской диаспоры составляют 12-14% ВВП страны. Согласно исследованиям Всемирного банка, экономические показатели Армении сильно пострадали от кризиса COVID-19. По данным Всемирного банка, замедление экономического роста затронуло секторы нуждающиеся в рабочей силе, что является негативным фактором в сокращении бедности. Неопределенность относительно Covid-19 сильно повлияет на Армению и приведет к значительному снижению ВВП Армении при долгосрочном сценарии распространения пандемии.

Автор завершает статью со следующими размышлениями: "Будущее Армении кажется неопределенным в связи с внутриполитическим конфликтом, который может перерасти в серьезные ограничения свобод если обвинения против Пашиняна являются правдивыми и доказанными: но интересно будет посмотреть как факты коррупции или отмывание денег повлияет на Царукяна и Минасяна, которые выступили против правительства и премьер-министра Армении. Хотя Армения смотрит на Европу в свете соглашения 2017 года с Брюсселем, напряженная политическая ситуация и обвинения ряда политиков в стране и в изгнании, а также многочисленных СМИ и неправительственных организаций свидетельствуют о серьезной обеспокоенности по поводу реальной демократии в стране. Армении нужна политическая, социальная и экономическая стабильность и открытость, которые способствуют интересам иностранных инвесторов: напряженная ситуация, судебные процессы инициированные правительством, и возможность второй волны СOVID-19 вызывают серьезные сомнения относительно безопасности и целостности страны.