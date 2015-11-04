​Эксперт: Выборы в Азербайджане стали "лакмусовой бумажкой" уровня внешнеполитического давления на Баку - МНЕНИЕ

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Азербайджане стали "лакмусовой бумажкой", позволяющей оценить уровень внутриполитической напряженности и внешнеполитического давления на Баку, заявил Report руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений (ИГСО), российский политолог Михаил Нейжмаков.

"Политическая роль Милли Меджлиса в Азербайджане, все же, далеко не так велика, как в той же Турции, где в это воскресенье также прошли парламентские выборы. Поэтому нынешние азербайджанские выборы – скорее, "лакмусовая бумажка". Они позволяют оценить уровень внутриполитической напряженности и внешнеполитического давления на Баку", - заявил М.Нейжмаков.

По его словам, судя по итогам, выборы прошли в спокойной обстановке. Эксперт также указал, что заявления представителя Госдепартамента США и коммюнике официального представителя куратора европейской дипломатии Федерики Могерини были достаточно сдержанны.

"Так, выразив дежурное сожаление по поводу неучастия БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за данными выборами, те же представители ЕС подтвердили, что ждут начала сотрудничества с новым составом парламента. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и активности России на Каспии, Вашингтон и Брюссель явно увидели в партнерских отношениях с Баку дополнительную возможность для воздействия на ситуацию в данных регионах", - считает глава центра.

По его мнению, в отличие от других подобных случаев, Запад не использует прошедшие выборы в качестве повода для действительно масштабного давления на Азербайджан.

"Поэтому не столько частичное обновление парламента, сколько обстановка, в которой прошли выборы, создает потенциальные возможности для отдельных перестановок и в других сегментах власти. Хотя спешить руководству Азербайджана сейчас некуда и вряд ли стоит ждать действительно масштабного кадрового обновления в верхах в ближайшее время. Однако более напряженная внутри- и внешнеполитическая обстановка заставила бы власти не делать "резких движений" в принципе", - подчеркнул М.Нейжмаков.

Проводя параллели с выборами в Турции, эксперт отметил, что прошедшие 1 ноября парламентские выборы также укрепляют внешнеполитический тыл Азербайджана.

"Конечно, внимание властей Турции и сейчас будет сосредоточено не столько на Южном Кавказе, сколько на ситуации вокруг Сирии и Ирака. И все же, возможностей, в случае необходимости, оказать поддержку партнерам из Баку, у Анкары будет больше", - резюмировал политолог.