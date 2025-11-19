İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:53
    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvəndiyini deyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski Ankarada türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə keçirilən brifinqdə danışıb.

    V.Zelenski qeyd edib ki, müharibə sona çatmalıdır.

    "Rusiya bunun məsuliyyətini anlamalıdır. Bu məsələdə Türkiyə ilə eyni baxış bucağımız var. Türkiyəyə bütün dəstəklərinə görə minnətdaram", - o vurğulayıb.

    Ukrayna lideri, həmçinin müdafiə sənayesi üzrə ortaq istehsal layihələrindən də danışıb. Bildirib ki, bu istiqamətdə Türkiyə Prezidenti ilə ikitərəfli görüşdə müzakirələr aparıb.

    "Ortaq istehsal layihələri və siyasi müstəvidəki əməkdaşlığımızı da müzakirə etdik", - deyə o bildirib.

    Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyənin paytaxtı Ankarada səfərdədir.

