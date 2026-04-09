İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Zelenski: Putinlə görüşə hazıram

    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 11:26
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Zelenski bunu İtaliyanın RAI radiostansiyasına verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Mən Putinlə görüşməyə hazıram. Əlbəttə, Moskvada və ya Kiyevdə deyil. O mənimlə görüşməyə hazırdırsa, bunun üçün kifayət qədər yer var. Biz Yaxın Şərqdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda, harada olursa-olsun görüşə bilərik", - o vurğulayıb.

    Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно
    Zelenskyy: I am ready to meet Putin anywhere

