Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью итальянской радиостанции RAI.

    "Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем провести встречу на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно", - заявил он.

    Zelenski: Putinlə görüşə hazıram
    Zelenskyy: I am ready to meet Putin anywhere

