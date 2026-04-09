Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно
В регионе
- 09 апреля, 2026
- 11:21
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью итальянской радиостанции RAI.
"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем провести встречу на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно", - заявил он.
