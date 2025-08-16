Zelenski avqustun 18-də Vaşinqtona səfər edəcək

Haqqımızda

16 avqust 2025 11:33
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski avqustun 18-də amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşmək üçün Vaşinqtona getməyi planlaşdırır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib.

"Ümumilikdə bir saat yarımdan çox, Prezident Trampla təxminən bir saat danışdıq. Biz Prezident Trampın Ukrayna – ABŞ - Rusiya üçtərəfli görüşünün keçirilməsi təklifini dəstəkləyirik. Müharibənin başa çatması ilə bağlı bütün təfərrüatları bazar ertəsi Vaşinqtonda Prezident Trampla müzakirə etmək niyyətindəyəm. Dəvətə görə minnətdaram", - o qeyd edib.

İngilis versiyası Zelenskyy to meet Trump in Washington on August 18
Rus versiyası Зеленский посетит Вашингтон 18 августа

