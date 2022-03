Ukrayna XİN-dən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət: “Bizə kömək edin”

Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Biz Rusiyanı dayandırmaq üçün canımız bahasına mübarizə aparırıq. Qələbə qazanana qədər mübarizə aparacağıq. Beynəlxalq ictimaiyyəti isə Ukraynanın hava səmasını bağlamağa, Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırırıq. Dünyanın taleyi Ukraynada həll olunur. Özümüzü və sizi qorumaq üçün bizə kömək edin”, - XİN-in müraciətində vurğulanıb.