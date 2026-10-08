Türkiyəli generala Azərbaycanın hərbi əməkdaşlıq medalı təqdim olunub
- 08 oktyabr, 2026
- 22:35
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə ordusunun keçmiş baş qərargah rəisi, istefada olan ordu generalı Metin Güraka Azərbaycanın müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov tərəfindən 2025-ci ildə verilmiş "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə" medalı təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov medalı və müvafiq vəsiqəni M. Güraka təqdim edib.
Büyükelçi Sayın @Rashadaslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı general-polkovnik Zakir Hasanov tarafından 2025 yılında verilen “Askeri İş Birliği Alanındaki Hizmetlerinden Dolayı” Madalya ile taltif edilen Türkiye Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Metin Gürak’a madalyasını ve belgesini Büyükelçiliğimizde takdim etti. 🇦🇿🇹🇷 @wwwmodgovaz— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) October 8, 2026