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    Türkiyəli generala Azərbaycanın hərbi əməkdaşlıq medalı təqdim olunub

    Region
    • 08 oktyabr, 2026
    • 22:35
    Türkiyəli generala Azərbaycanın hərbi əməkdaşlıq medalı təqdim olunub

    Türkiyə ordusunun keçmiş baş qərargah rəisi, istefada olan ordu generalı Metin Güraka Azərbaycanın müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov tərəfindən 2025-ci ildə verilmiş "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə" medalı təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov medalı və müvafiq vəsiqəni M. Güraka təqdim edib.

    Zakir Həsənov Rəşad Aslanov Medal Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi
    Экс-глава Генштаба ВС Турции награжден медалью Азербайджана
    Former Turkish chief of general staff awarded Azerbaijani military cooperation medal
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