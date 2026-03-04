Türkiyənin 35 əyalətində İŞİD-lə əlaqəli 184 şübhəli saxlanılıb
- 04 mart, 2026
- 12:46
Türkiyədə son iki həftədə 35 əyalətdə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən 184 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi yayıb.
Bildirilib ki, şübhəlilərdən 22-si həbs edilib, 33-ü haqqında məhkəmə nəzarəti tədbirləri tətbiq olunub. Digərləri barədə araşdırma aparılır.
Məlumata görə, aparılan axtarışlar nəticəsində 8 ədəd qanunsuz tapança, 1 ədəd qanunsuz tüfəng, qruplaşmaya aid çoxlu sayda sənəd və rəqəmsal material müsadirə olunub.
