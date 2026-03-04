İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Türkiyənin 35 əyalətində İŞİD-lə əlaqəli 184 şübhəli saxlanılıb

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 12:46
    Türkiyənin 35 əyalətində İŞİD-lə əlaqəli 184 şübhəli saxlanılıb

    Türkiyədə son iki həftədə 35 əyalətdə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən 184 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi yayıb.

    Bildirilib ki, şübhəlilərdən 22-si həbs edilib, 33-ü haqqında məhkəmə nəzarəti tədbirləri tətbiq olunub. Digərləri barədə araşdırma aparılır.

    Məlumata görə, aparılan axtarışlar nəticəsində 8 ədəd qanunsuz tapança, 1 ədəd qanunsuz tüfəng, qruplaşmaya aid çoxlu sayda sənəd və rəqəmsal material müsadirə olunub.

    İŞİD terror qruplaşması Türkiyə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi

