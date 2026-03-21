Mayda Türküstanda TDT sammiti keçiriləcək
Region
21 mart, 2026
- 13:11
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) liderlərinin yüksək səviyyəli görüşünü elan edib.
Bu barədə "Report" Akordaya istinadən xəbər verir.
"Mayın ortalarında Türküstanda Türk Dövlətləri Təşkilatı liderlərinin yüksək səviyyəli görüşü planlaşdırılır. Dünyada mövcud qeyri-sabit vəziyyət şəraitində bu beynəlxalq tədbir xüsusi əhəmiyyət kəsb edir", - K.Tokayev Türküstan vilayətinin ictimaiyyəti qarşısında çıxış edərkən bildirib.
O əlavə edib ki, hökumət və akimat bu sammiti keyfiyyətli şəkildə təşkil etməyə birinci dərəcəli diqqət yetirməlidir:
"Biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, Türküstan millətin gələcəyini müəyyən edən taleyüklü qərarların qəbul edildiyi Qazax xanlığının əsas siyasi mərkəzlərindən biri olub".
