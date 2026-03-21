Токаев: Саммит ОТГ пройдет в мае в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал встречу на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

"В середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств. В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение", - заявил Токаев в субботу, выступая перед общественностью Туркестанской области.

Он добавил, что правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита.

"Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации", - подчеркнул Токаев.