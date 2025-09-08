Rubinyan: Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına və diplomatik əlaqələrin qurulmasına hazırdır

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 16:43
    Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşündə sərhədlərin açılması və diplomatik əlaqələrin qurulması ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək.

    "Report"un erməni KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu R.Rubinyan jurnalistlərə bildirib.

    Ermənistan tərəfdən xüsusi nümayəndə R.Rubinyan qeyd edib ki, Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunan razılaşmalar regional proseslərə müsbət təsir göstərir:

    "Biz nikbin əhval-ruhiyyədəyik. Serdar Kılıçla danışıqlarda əsasən sərhədlərin açılması və diplomatik əlaqələrin qurulması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq", - o bildirib.

    R.Rubinyanın sözlərinə görə, sərhədlərin açılması məsələsi Türkiyə tərəfi ilə qarşıdakı görüşlərdə əsas məsələ olacaq. O, həmçinin qeyd edib ki, 2023-cü ildə Türkiyə ilə üçüncü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasport sahibləri üçün sərhədlərin açılması haqqında saziş hələ həyata keçirilməyib, lakin əldə edilmiş razılaşmaların tezliklə yerinə yetiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.  

    O vurğulayıb ki, münasibətlərin normallaşması prosesinin bütün məqsədi dialoqu bərpa etmək və diplomatik əlaqələri gücləndirməkdir.

    Görüşün harada - İrəvanda, yoxsa sərhəd ərazisində keçiriləcəyi sualına Rubinyan cavab verməyib.

    Bildirildiyi kimi, görüşdə tərəflər "Marqara" – "Alican" sərhəd keçid məntəqəsinin fəaliyyəti və əvvəllər qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Bu, iki ölkənin nümayəndələrinin nümayəndə heyətləri səviyyəsində ilk görüşü olacaq. 

