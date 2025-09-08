Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на встрече с турецким коллегой Сердаром Кылычем обсудит вопросы, связанные с открытием границ и установлением дипломатических отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об заявил Рубинян журналистам.

Спецпредставитель отметил, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Арменией и Азербайджаном положительно отражаются на региональных процессах.

"Мы настроены оптимистично. На переговорах с Сердаром Кылычем в основном будут обсуждаться вопросы, связанные с открытием границ и установлением дипотношений", - сказал Рубинян.

По его словам, вопрос открытия границ будет ключевым на предстоящих встречах с турецкой стороной. Он также отметил, что соглашение с Турцией от 2023 года об открытии границ для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов пока не реализовано, но выразил надежду на скорое выполнение достигнутых договоренностей.

Политик добавил, что не видит причин, по которым Турция должна медлить с открытием границы.

Он подчеркнул, что весь процесс нормализации отношений нацелен на восстановление диалога и укрепление дипломатических связей.

На вопрос о том, где состоится встреча - в Ереване или на приграничной территории - Рубинян не сообщил.

Как сообщалось, на встрече стороны обсудят функционирование пограничного КПП Маргара-Алиджан и реализацию ранее принятых решений. Это будет первая встреча представителей двух стран на уровне делегаций, которая должна продвинуть процесс нормализации отношений.