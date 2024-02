Qərb mallarının Rusiyaya təkrar ixracı üçün Qafqazdakı mərkəz Ermənistandır

Mərkəzi Asiya və Qafqazda Qərb mallarının Rusiyaya təkrar ixracı üçün iki mərkəz var: Ermənistan və Gürcüstan.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunun (IIF) baş iqtisadçısı, “Goldman Sachs”ın keçmiş baş valyuta strateqi və Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş iqtisadçısı Robin Bruks sosial şəbəkədə yazıb.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan Rusiyaya nəhəng birbaşa ixracı, Gürcüstan isə Rusiyanın sattelit ölkələrinə ixracında böyük artımı ilə seçilir.