İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Qazaxıstanda Orta Dəhlizin inkişafı çərçivəsində Dostık - Moyıntı dəmir yolunun ikinci xətti istifadəyə verilib

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:41
    Qazaxıstanda Orta Dəhlizin inkişafı çərçivəsində Dostık - Moyıntı dəmir yolunun ikinci xətti istifadəyə verilib

    Qazaxıstanda bu gün Prezident Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə Dostık-Moyıntı dəmir yolunun ikinci xətti istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu Akordaya istinadən xəbər verir.

    "Biz Dostık – Moyıntı dəmir yolunun ikinci xəttinin rəsmi açılışının şahidi oluruq. Bu, həqiqətən də son dərəcə vacib infrastruktur layihəsidir. Şübhəsiz ki, bu, Qazaxıstanın nəqliyyat-logistika sisteminin inkişafına və səmərəliliyinin artırılmasına xüsusi təkan verəcək", - K.Tokayev bildirib.

    O qeyd edib ki, Dostık – Moyıntı dəmir yolunun yeni hissəsi yük daşımalarının həcmini 5 dəfə artırmağa imkan verəcək: "Bu layihə ixrac mallarının çatdırılma müddətini azaldacaq. Tanzit potensialı güclənəcək".

    K.Tokayev vurğulayıb ki, bu gün Qazaxıstan Avrasiyanın əsas tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilib.

    Dövlət başçısı əlavə edib ki, gələcəkdə ölkədə 5 min kilometr dəmir yolunun tikintisi və 11 min kilometr dəmir yolunun təmiri həyata keçiriləcək.

    "Hazırda Moyıntı – Kızıljar dəmir yolunun tikintisi üzrə iş aparılır. Kızıljar stansiyasından Aktau limanına qədər sahələr modernləşdiriləcək. Bu marşrut Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun əsas hissəsidir. Bütün bu tədbirlər Avropa və Asiya arasındakı əlaqələri gücləndirəcək. Orta Dəhlizin dinamik inkişafına güclü təkan verəcək", - K.Tokayev əlavə edib.

    Qazaxıstan Dostık-Moyıntı dəmir yolu Orta Dəhliz
    В Казахстане в рамках развития ТМТМ запущена вторая линия ж/д Достык - Мойынты

    Son xəbərlər

    12:04

    Milli Məclisdə "Şəhidlər xiyabanları haqqında" xüsusi qanunun qəbulu təklif edilib

    Milli Məclis
    12:01

    Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:59
    Foto

    III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilib

    Fərdi
    11:59

    XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunur

    Mədəniyyət siyasəti
    11:57

    Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə verib

    Daxili siyasət
    11:57

    MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    11:56

    2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edib

    COP29
    11:56
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    11:56
    Foto
    Video

    FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti