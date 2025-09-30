Qazaxıstanda Orta Dəhlizin inkişafı çərçivəsində Dostık - Moyıntı dəmir yolunun ikinci xətti istifadəyə verilib
- 30 sentyabr, 2025
- 11:41
Qazaxıstanda bu gün Prezident Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə Dostık-Moyıntı dəmir yolunun ikinci xətti istifadəyə verilib.
Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu Akordaya istinadən xəbər verir.
"Biz Dostık – Moyıntı dəmir yolunun ikinci xəttinin rəsmi açılışının şahidi oluruq. Bu, həqiqətən də son dərəcə vacib infrastruktur layihəsidir. Şübhəsiz ki, bu, Qazaxıstanın nəqliyyat-logistika sisteminin inkişafına və səmərəliliyinin artırılmasına xüsusi təkan verəcək", - K.Tokayev bildirib.
O qeyd edib ki, Dostık – Moyıntı dəmir yolunun yeni hissəsi yük daşımalarının həcmini 5 dəfə artırmağa imkan verəcək: "Bu layihə ixrac mallarının çatdırılma müddətini azaldacaq. Tanzit potensialı güclənəcək".
K.Tokayev vurğulayıb ki, bu gün Qazaxıstan Avrasiyanın əsas tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Dövlət başçısı əlavə edib ki, gələcəkdə ölkədə 5 min kilometr dəmir yolunun tikintisi və 11 min kilometr dəmir yolunun təmiri həyata keçiriləcək.
"Hazırda Moyıntı – Kızıljar dəmir yolunun tikintisi üzrə iş aparılır. Kızıljar stansiyasından Aktau limanına qədər sahələr modernləşdiriləcək. Bu marşrut Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun əsas hissəsidir. Bütün bu tədbirlər Avropa və Asiya arasındakı əlaqələri gücləndirəcək. Orta Dəhlizin dinamik inkişafına güclü təkan verəcək", - K.Tokayev əlavə edib.