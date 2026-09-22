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    Qalibaf: Danışıqlar ABŞ ilə mübarizə üsuludur

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:07
    Qalibaf: Danışıqlar ABŞ ilə mübarizə üsuludur

    İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib.

    "Danışıqlar mübarizə meydanından çıxmaq demək deyil", - o qeyd edib.

    Qalibafın sözlərinə görə, diplomatiya da müdafiə mədəniyyətindən irəli gəlir: "Diplomatiya təslim olmaq demək deyil, əksinə, meydandakı gücün siyasi nailiyyətə çevrilməsidir".

    Xatırladaq ki, ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio "NBC News" telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqton BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə mümkün danışıqlara hazırdır.

    Məhəmməd Baqir Qalibaf ABŞ-İran danışıqları

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