Qalibaf: Danışıqlar ABŞ ilə mübarizə üsuludur
Region
- 22 sentyabr, 2026
- 19:07
İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib.
"Danışıqlar mübarizə meydanından çıxmaq demək deyil", - o qeyd edib.
Qalibafın sözlərinə görə, diplomatiya da müdafiə mədəniyyətindən irəli gəlir: "Diplomatiya təslim olmaq demək deyil, əksinə, meydandakı gücün siyasi nailiyyətə çevrilməsidir".
Xatırladaq ki, ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio "NBC News" telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqton BMT Baş Assambleyası çərçivəsində İran nümayəndə heyəti ilə mümkün danışıqlara hazırdır.
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