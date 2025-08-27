    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Özbəkistan və Yaponiya XİN-ləri arasında strateji dialoq haqqında birgə kommünike imzalanıb

    Region
    • 27 avqust, 2025
    • 14:25
    Özbəkistan və Yaponiya XİN-ləri arasında strateji dialoq haqqında birgə kommünike imzalanıb

    Özbəkistan və Yaponiya Xarici İşlər nazirlikləri (XİN) arasında strateji dialoq haqqında birgə kommünike imzalanıb.

    “Report” xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Bu gün Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyində Yaponiya XİN başçısı İvaya Takesi ilə görüşməkdən məmnunam. Həmkarımla birlikdə xarici işlər nazirləri səviyyəsində ilk strateji dialoqu keçirdik", - o yazıb.

    Tərəflər kimya sənayesi və energetika sahələrində iri layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib və IT, nəqliyyat, mədən sənayesi və "yaşıl enerji”nin perspektivli istiqamətlər olaraq qaldığını qeyd ediblər.

    "Bu gün XİN-lər arasında imzaladığımız strateji dialoq haqqında birgə kommünike münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsində siyasi ölçüdən iqtisadi ölçüyə, təhsildən insanlar arasında əlaqələrə qədər ən yaxşı maraqlara xidmət edəcək", - o əlavə edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД Узбекистана и Японии подписали совместное коммюнике о стратегическом диалоге

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələyib - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti