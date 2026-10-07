NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Ukraynaya gözlənilməz səfər edib
Region
- 07 oktyabr, 2026
- 14:50
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NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri admiral Cüzeppe Kavo Draqonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti gözlənilmədən Ukrayna paytaxtı Kiyevə gəlib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, C. Draqon bu gün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanı Mixaylo Drapatıy ilə görüşüb.
NATO Hərbi Komitə rəhbərinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti döyüş generalları və admirallardan ibarətdir.
Глава Военного комитета НАТО неожиданно прибыл в Украину
NATO Military Committee chief makes unannounced visit to Kyiv
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