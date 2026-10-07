Глава Военного комитета НАТО неожиданно прибыл в Украину
В регионе
- 07 октября, 2026
- 15:17
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Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне с делегацией неожиданно прибыл в столицу Украины Киев.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, сегодня Драгоне встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.
В состав делегации главы Военного комитета НАТО вошли боевые генералы и адмиралы.
NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Ukraynaya gözlənilməz səfər edib
NATO Military Committee chief makes unannounced visit to Kyiv
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