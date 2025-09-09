İran parlamenti qapalı toplantı keçirir
Region
- 09 sentyabr, 2025
- 10:42
İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın iştirakı ilə İslam Respublikası parlamentinin qapalı iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı SNN.İR yayıb.
Məlumata görə, tədbirdə iqtisadi məsələlər də daxil olmaqla ölkə həyatının vacib və fundamental problemləri, onların həlli üzrə qəbul olunmuş qərarların müzakirə olunacağı gözlənilir.
Mütəxəssislər ehtimal edirlər ki, toplantıda İranın ABŞ ilə danışıqları, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa hökumətinin İslam Respublikasına sanksiyalarının bərpası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti, nüvə problemi ətrafında məsələlər də müzakirə oluna bilər.
Son xəbərlər
11:25
Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan hissəsində işlərin gələn il tamamlanması nəzərdə tutulurİnfrastruktur
11:21
MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma regiona sülhü yaxınlaşdıran reallıq olduDaxili siyasət
11:20
Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
11:18
Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaqXarici siyasət
11:17
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"Fərdi
11:16
Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölübDigər ölkələr
11:15
ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilibMaliyyə
11:14
Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açırMilli Məclis
11:13