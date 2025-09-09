İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İran parlamenti qapalı toplantı keçirir

    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:42
    İran parlamenti qapalı toplantı keçirir

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın iştirakı ilə İslam Respublikası parlamentinin qapalı iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı SNN.İR yayıb.

    Məlumata görə, tədbirdə iqtisadi məsələlər də daxil olmaqla ölkə həyatının vacib və fundamental problemləri, onların həlli üzrə qəbul olunmuş qərarların müzakirə olunacağı gözlənilir.

    Mütəxəssislər ehtimal edirlər ki, toplantıda İranın ABŞ ilə danışıqları, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa hökumətinin İslam Respublikasına sanksiyalarının bərpası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti, nüvə problemi ətrafında məsələlər də müzakirə oluna bilər.

