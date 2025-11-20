İran alimləri Rusiyada nüvə sınaqlarında lazer texnologiyasının tətbiqini öyrənəcəklər
Region
- 20 noyabr, 2025
- 17:26
İran alimləri nüvə silahlarının sınaqlarında lazer texnologiyasının tətbiqini öyrənmək üçün Rusiyaya səfər ediblər.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (Sepah) teleqram kanalı yayıb.
Bildirilib ki, İran alimlərinin səfərinin məqsədi nüvə silahının partlayışsız sınaqlarını keçirmək üçün lazer texnologiyasını mənimsəməkdir.
Son xəbərlər
18:42
Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşübDigər ölkələr
18:32
Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcəkRegion
18:28
"Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcəkFutbol
18:22
Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıbEnergetika
18:19
Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
18:09
Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcəkMedia
18:05
Foto
Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilibFərdi
17:40
Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcəkXarici siyasət
17:37
Foto