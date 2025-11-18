Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:40
    Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur.

    "Report" Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ölkənin Böyük Millət Məclisindəki (TBMM) çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı əlaqələr ikitərəfli və çoxtərəfli platformalarda davam edir:

    "Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində 8 avqustda Vaşinqtonda ortaya qoyulan iradə və Ermənistanla apardığımız normallaşma prosesindəki irəliləyiş, bölgədə uzun müddətdir gözlənilən daimi sülhə yönəlik ümidləri gücləndirib. Qarabağın yenidən qurulması və canlandırılması da daxil olmaqla, Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təsis edilməsinə yönəlik səylərdə müttəfiqimiz Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində hərəkət etməyə davam edirik".

    Nazir Türkiyə və Ermənistan arasındakı əlaqələrə də toxunub:

    "Ölkəmizlə əlaqələrini normallaşdırma mövzusunda açıq və istəkli bir mövqe göstərən Ermənistanla müxtəlif səviyyələrdə dialoqumuzu davam etdirir, atıla biləcək konkret addımlar üzərində ortaq işlərimizi səmimiyyətlə irəlilədirik. Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi və bölgədə ortaq bir rifah sahəsi yaradılması üçün səy göstərməyə davam edir".

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

