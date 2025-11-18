Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 17:56
    Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в парламенте Турции.

    По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах:

    "Воля, проявленная в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне, и прогресс в процессе нормализации, который мы ведем с Арменией, усилили надежды на долгожданный постоянный мир в регионе. Мы продолжаем действовать в координации и солидарности с Азербайджаном в усилиях, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе, включая восстановление и возрождение Карабаха".

    Министр также коснулся отношений между Турцией и Арменией: "Мы продолжаем наш диалог на различных уровнях с Арменией, которая демонстрирует открытую позицию по нормализации отношений с нашей страной, и искренне продвигаем нашу совместную работу над конкретными шагами, которые могут быть предприняты. Турция продолжает стремиться к установлению мира на Южном Кавказе и созданию в регионе зоны общего процветания".

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

