Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в парламенте Турции.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах:

"Воля, проявленная в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне, и прогресс в процессе нормализации, который мы ведем с Арменией, усилили надежды на долгожданный постоянный мир в регионе. Мы продолжаем действовать в координации и солидарности с Азербайджаном в усилиях, направленных на установление мира и стабильности на Южном Кавказе, включая восстановление и возрождение Карабаха".

Министр также коснулся отношений между Турцией и Арменией: "Мы продолжаем наш диалог на различных уровнях с Арменией, которая демонстрирует открытую позицию по нормализации отношений с нашей страной, и искренне продвигаем нашу совместную работу над конкретными шагами, которые могут быть предприняты. Турция продолжает стремиться к установлению мира на Южном Кавказе и созданию в регионе зоны общего процветания".