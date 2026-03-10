İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 17:44
    Haber Global Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, materialda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə yola düşən humanitar yardım avtomobillərinin İran xalqının ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi daşıdığı vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, martın 8-də iki ölkə prezidentinin telefon danışığı əsasında İlham Əliyev bu qərara gəlib:

    "Humanitar yardıma 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq içməli su, 600 kiloqrama yaxın çay, həmçinin 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar daxildir".

    Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Ehtiyatlara Nəzarət departamentinin direktoru Emil Həsənzadə də yardım üçün yola düşən ərzaqlar barədə məlumat verib:

    "İrana 30 tona yaxın qida məhsulları yola salınıb. Humanitar yardıma un, düyü, qənd, çay, eyni zamanda dərman ləvazimatları da daxildir".

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Haber Global Humanitar yardım

    Son xəbərlər

    17:57

    "Turan Tovuz" ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    17:56

    Merkel, Zelenski və Valensa Avropa Xidmət Ordeni ilə təltif olunublar

    Digər ölkələr
    17:55

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi təklif edilir

    Milli Məclis
    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    Futbol
    17:52

    Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmır

    Biznes
    17:50

    Maştağada iki gün su olmayacaq

    İnfrastruktur
    17:44
    Video

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Region
    17:42
    Foto

    Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşüb

    Diaspor
    17:41
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Teatr Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti