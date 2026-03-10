Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран
В регионе
- 10 марта, 2026
- 18:20
Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь по распоряжению президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, телеканал Haber Global подготовил репортаж об этом.
Данное решение глава нашего государство принял по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 8 марта.
"Гуманитарная помощь включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей", - отмечается в материале.
По словам директора департамента по контролю резервов Агентства государственных резервов Азербайджана Эмиля Гасанзаде, помощь включает в общем 30 тонн продовольственных товаров.
18:20
Видео
18:19