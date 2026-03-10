Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь по распоряжению президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, телеканал Haber Global подготовил репортаж об этом.

Данное решение глава нашего государство принял по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 8 марта.

"Гуманитарная помощь включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей", - отмечается в материале.

По словам директора департамента по контролю резервов Агентства государственных резервов Азербайджана Эмиля Гасанзаде, помощь включает в общем 30 тонн продовольственных товаров.