Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 18:20
    Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

    Азербайджан направил в Иран гуманитарную помощь по распоряжению президента Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, телеканал Haber Global подготовил репортаж об этом.

    Данное решение глава нашего государство принял по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 8 марта.

    "Гуманитарная помощь включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей", - отмечается в материале.

    По словам директора департамента по контролю резервов Агентства государственных резервов Азербайджана Эмиля Гасанзаде, помощь включает в общем 30 тонн продовольственных товаров.

    Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

    Азербайджан Иран Гуманитарная помощь
    Видео
    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:54

    Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:44

    Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    18:41

    В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана

    Внешняя политика
    18:39

    Объявлены победители третьей волны программы развития Азада Мирзаджанзаде

    Наука и образование
    18:34

    Хатаинский район лидирует по госипотеке в Баку

    Финансы
    18:33

    Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости Азербайджана

    Бизнес
    18:25

    ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотника

    Другие страны
    18:20
    Видео

    Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

    В регионе
    18:19

    В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губе

    Милли Меджлис
    Лента новостей