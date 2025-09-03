    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinin keçəcəyi ərazidə yük avtomobilləri üçün çəki stansiyası yaradılacaq

    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 13:46
    Ermənistanda Zəngəzur dəhlizinin keçəcəyi ərazidə yük avtomobilləri üçün çəki stansiyası yaradılacaq

    2026-cı ildə Sünikdə (Ermənistanın cənub hissəsində, Zəngəzur dəhlizinin keçəcəyi ərazidə) ağır yük və böyük ölçülü olmayan nəqliyyat vasitələri üçün yeni stasionar çəki stansiyası yaradılacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, layihənin təşəbbüskarları ölkənin Şəhərsalma, Texniki və Yanğın Təhlükəsizliyi Müfəttişliyi Orqanı və "Yol Departamenti" fondudur.

    Söhbət Sünik vilayətində M-2 beynəlxalq avtomobil yolunun 198+000 - 199+000 km hissəsində çəki stansiyasının tikintisindən gedir. Tikinti işlərinə memarlıq-tikinti layihəsi təsdiqləndikdən sonra başlanılacaq.

    Beynəlxalq standartlara uyğun mebel və texniki vasitələrlə təchiz ediləcək yeni stansiyanın gələn il istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

    Zəngəzur dəhlizi Ermənistan Nəqliyyat vasitələri
    Rus Versiası Rus Versiası
    На юге Армении в 2026 году появится новая станция взвешивания большегрузного транспорта

    Son xəbərlər

    14:24
    Foto

    Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

    Hadisə
    14:17

    Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib

    Energetika
    14:09

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıb

    Digər
    14:08

    Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:06

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər

    COP29
    14:05

    Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!

    Elm və təhsil
    14:01

    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Hadisə
    13:53

    Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    Maliyyə
    13:52

    Bakıda iki nəfərə qarşı 26 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti