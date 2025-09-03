На юге Армении в 2026 году появится новая станция взвешивания большегрузного транспорта

В 2026 году в Сюнике (в южной части Армении, через который пройдет Зангезурский коридор) откроется новая стационарная станция взвешивания для большегрузных и негабаритных транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инициаторами проекта выступают Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении и фонд "Дорожный департамент".

Речь идет о строительстве весовой станции на участке 198+000 - 199+000 км межгосударственной автодороги общего пользования М-2 в Сюникской области. Строительные работы начнутся после утверждения архитектурно-строительного проекта и получения необходимой градостроительной документации.

Новая станция будет оснащена мебелью и техническими средствами в соответствии с международными стандартами, ее планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Отметим, что стационарная станция взвешивания для большегрузных и негабаритных транспортных средств - это автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), который автоматически измеряет массу и габариты грузовых автомобилей, проезжающих через специальную рамку без остановки, и передает данные в единый центр для проверки разрешений и наложения штрафов в случае превышения допустимых параметров.