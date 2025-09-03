    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 13:16
    На юге Армении в 2026 году появится новая станция взвешивания большегрузного транспорта

    В 2026 году в Сюнике (в южной части Армении, через который пройдет Зангезурский коридор)  откроется новая стационарная станция взвешивания для большегрузных и негабаритных транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инициаторами проекта выступают Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении и  фонд "Дорожный департамент".

    Речь идет о строительстве весовой станции на участке 198+000 - 199+000 км межгосударственной автодороги общего пользования М-2 в Сюникской области. Строительные работы начнутся после утверждения архитектурно-строительного проекта и получения необходимой градостроительной документации.

    Новая станция будет оснащена мебелью и техническими средствами в соответствии с международными стандартами, ее планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

    Отметим, что стационарная станция взвешивания для большегрузных и негабаритных транспортных средств - это автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), который автоматически измеряет массу и габариты грузовых автомобилей, проезжающих через специальную рамку без остановки, и передает данные в единый центр для проверки разрешений и наложения штрафов в случае превышения допустимых параметров. 

